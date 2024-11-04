瑪瑙烏賊觸鬚抱滿卵「抖動孵化」　待寶寶誕生牠生命也到盡頭

▲瑪瑙烏賊媽媽正在孵卵，觸手上一粒粒的全都是牠的孩子。（圖／翻攝自YouTube／Schmidt Ocean）

記者賈沐蓉／綜合報導

非營利海洋研究機構Schmidt Ocean Institute在智利海域研究時，意外拍下野生瑪瑙烏賊育兒的畫面，影片中可以看到烏賊媽媽的觸手上滿是卵，正在海中一邊游動一邊釋放剛出生的烏賊寶寶，這樣難得一見的場面都被正在直播的團隊拍下，引起許多網友討論。

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▲研究人員直播時意外發現瑪瑙烏賊孵卵的場景。（圖／翻攝自YouTube／Schmidt Ocean）

根據Schmidt Ocean Institute分享的影片，可以看到瑪瑙烏賊的觸手上抱著自己的卵，只要一抖動觸手，剛孵化的小烏賊就會從卵中跑出。研究人員也在介紹這種烏賊的習性，牠們是少數會孵卵的品種，烏賊媽媽產卵後就不再進食，孵化期間也無法快速移動，等寶寶誕生後就即將面臨死亡。

研究人員發現烏賊媽媽的存在紛紛驚嘆「太美了」、「快拍照！」，之後也繼續跟拍了這隻烏賊媽媽，直到牠游出鏡頭。許多網友留言「多麼神奇的生物！」、「敬畏我們的造物主和所有動物。」不過也有人對於觸鬚上密密麻麻的卵有「密集恐懼」。

▲烏賊媽媽努力照顧孩子，待孩子成功孵化也意味牠的生命到了盡頭。（圖／翻攝自YouTube／Schmidt Ocean）

瑪瑙烏賊是一種常見的頭足類動物，從北太平洋，從加州沿海到日本東海岸都有分佈，白天會待在400至1000公尺的海域，夜間會上浮覓食。烏賊媽媽產卵後會遷移至深海躲避掠食者，這時的牠們很容易變成其他海洋生物的獵物，由於孵化期間無法進食，等卵孵化後就會死去。

▲烏賊媽媽在深海守護寶寶。（圖／翻攝自YouTube／Schmidt Ocean）