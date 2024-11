乳牛貓好奇心作祟爬樹探險　尷尬卡半空「動不了」警察助脫困

▲乳牛貓好奇爬樹冒險,結果卡在半空動彈不得。(圖/翻攝自X/Grand Canyon NPS)

記者賈沐蓉/綜合報導

近日有一隻名叫阿奇(Archie)的乳牛貓受困美國大峽谷的大樹上,牠被困在樹上的一根枝椏上,無法自行下來,於是當地警察搬來梯子,順利把阿奇從樹上帶回地面,後來牠也成功回到主人身邊。

Tree-climbing for the purr-fect panorama!



A huge shoutout to our firefighters and first responders who sprang into action today to rescue a furry adventurer from the heights of a tree at Grand Canyon.



Can you help us find this kitty's owner? Share this post to spread… pic.twitter.com/mZWDDZgKSG