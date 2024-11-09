乳牛貓好奇心作祟爬樹探險　尷尬卡半空「動不了」警察助脫困

▲乳牛貓好奇爬樹冒險，結果卡在半空動彈不得。（圖／翻攝自X／Grand Canyon NPS）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日有一隻名叫阿奇（Archie）的乳牛貓受困美國大峽谷的大樹上，牠被困在樹上的一根枝椏上，無法自行下來，於是當地警察搬來梯子，順利把阿奇從樹上帶回地面，後來牠也成功回到主人身邊。

Tree-climbing for the purr-fect panorama!



A huge shoutout to our firefighters and first responders who sprang into action today to rescue a furry adventurer from the heights of a tree at Grand Canyon.



Can you help us find this kitty's owner? Share this post to spread… pic.twitter.com/mZWDDZgKSG [廣告]請繼續往下閱讀... June 22, 2024

根據美國大峽谷警察（GCNP）在官方X帳號的貼文，當時阿奇垂掛在一棵松樹的枝幹上，四肢幾乎無法找到著力點，顯然無法自行爬下來。警察們因此搬來梯子，小心靠近阿奇，最終成功將牠解救到地面。整個過程中，阿奇始終僵在原地，而消防員則謹慎行動，最終將牠安全救出。

▲警察們搬來梯子，小心接近阿奇，把牠從樹上抱下來。（圖／翻攝自X／Grand Canyon NPS）

綜合外媒報導，脫困後的阿奇雖然飽受驚嚇，萬幸的是沒有受傷。事後消防員也在X平台發文，尋找這隻貓的飼主，而在當天晚上，阿奇就重新回到飼主懷抱中，後來牠的「光輝事蹟」也吸引了許多網友朝聖。大家紛紛留言「這個可憐的小傢伙」、「阿奇：這跟家裡的貓跳台一點都不像！！」也有不少人稱讚消防員們「英雄總是隱藏在我們之中」。

▲阿奇：丟臉死了，下次再也不爬這棵樹了！（圖／翻攝自X／Grand Canyon NPS）