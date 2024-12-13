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全台首次記錄黃喉貂交配！　玉山塔塔加樹上激情40分鐘

▲2024年12月10日野聲研究團隊首次目擊野外黃喉貂正在進行生育大事。（圖：FB／玉山國家公園）

▲2024年12月10日野聲研究團隊首次目擊野外黃喉貂正在進行生育大事。（圖：FB／玉山國家公園。下同。）

 文／中央社

玉山國家公園管理處黃喉貂研究有重要進展，研究人員12月10日在塔塔加地區目擊公、母黃喉貂正在樹上熱情交配，歷時約40分鐘，是全台灣首次有人員目擊並記錄野外黃喉貂交配。

玉山國家公園生態豐富，玉管處聘用研究員印莉敏近日到塔塔加地區協助水鹿磨啃痕調查收尾工作，恰好遇見野聲環境生態公司人員進行每月例行黃喉貂研究，也得知有黃喉貂正在交配，她趕緊跑到現場，目擊黃喉貂交配並參與留下全台首筆影像紀錄。

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玉山國家公園管理處今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，相機裡的公黃喉貂表情十足，吐舌、喘氣、流口水，隨時調整姿勢，感覺隨時從樹上掉下來，真的很不容易；現場人員記錄，黃喉貂交配歷時約40分鐘，期間還有其他公貂出現，推測是被母貂費洛蒙吸引。

▲2024年12月10日野聲研究團隊首次目擊野外黃喉貂正在進行生育大事。（圖：FB／玉山國家公園）

▲2024年12月10日野聲研究團隊首次目擊野外黃喉貂正在進行生育大事。（圖：FB／玉山國家公園）

玉管處表示，2019年起在塔塔加進行黃喉貂研究調查，已捕捉繫放約40隻至50隻不同個體，經研究團隊確定，交配母貂是暱稱「熊妹」，而始終熱情動作的公貂是「壯壯」，牠們是2022年塔塔加地區研究標放個體，「熊妹」年齡約4至5歲，雖無親眼見到與子代共同活動，但應當過母親1至2次，而「壯壯」約5至6歲。

玉管處表示，黃喉貂如何育幼、何時繁殖、婚配關係等仍充滿謎團，透過多年生態調查及努力在野外工作，知道黃喉貂偏向雄性結盟，公、母性別比幾乎3比1，公、母活動範圍有明顯差距，研究也顯示母貂帶子代可達18個月以上，比部分貂科動物擁有更久親代同行。

印莉敏說，在玉山國家公園30年，首次親眼見到黃喉貂交配，過去最多見到黃喉貂「抱一下」就分開，很開心這次上山一解「鄉愁」，再次見到自己持續關注近10年的動物朋友；近期是黃喉貂及許多哺乳動物繁殖高峰，請遊客協助留給動物安全無虞環境。

▲2024年12月10日野聲研究團隊首次目擊野外黃喉貂正在進行生育大事。（圖：FB／玉山國家公園）

關鍵字： 黃喉貂玉山國家公園

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