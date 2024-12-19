超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光　最愛吃甲殼類動物

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣鄒族獵人協會的安姓獵人進行例常環境巡護監測時，於嘉義縣阿里山鄉山美村的竹林裡，幸運的拍到了一位低調的森林居民—食蟹獴！食蟹獴因喜歡捕食蝦蟹類、甲殼類動物，因此被稱為「螃蟹獵人」，是溪流生態系重要的指標物種。因其棲息環境受人為開發影響而逐漸縮減，除了透過減少溪流棲地破壞及干擾外，林業及自然保育署嘉義分署呼籲民眾，在野外遇食蟹獴時應秉持「不接觸、不干擾、不餵食」的三不原則，讓可愛的「螃蟹獵人」能自在的在台灣寶島生存。

▲嘉義縣安姓獵人拍到食蟹獴的珍貴身影。（圖／翻攝自林業及自然保育署嘉義分署）

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林業保育署嘉義分署說明，食蟹獴全身有堅硬而膨鬆的毛、粉紅色的鼻子，嘴角至頸部有白色鬃毛，又稱棕簑貓，屬於三級保育類野生動物，時常穿梭在潮濕的溪流旁、竹林和濕地，平時最愛大快朵頤甲殼類動物，包括螃蟹、魚蝦、螺類、蝸牛、昆蟲等，故稱「螃蟹獵人」。

食蟹獴扮演控制無脊椎動物和小型哺乳動物的數量，協助維持當地食物鏈、平衡生態的角色。此次在阿里山拍攝到食蟹獴，不僅顯示出阿里山地區的生態完整性，也提醒人們要重視棲地保護工作，減少人類活動對溪流及森林生態系的干擾。在野外環境如果巧遇野生動物時，請民眾遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，將食物廚餘垃圾妥善包好帶走，以避免破壞野生動物原有覓食行為及環境。保護食蟹獴不僅是保護單一物種，更可以維持生態系統穩定。嘉義分署此次發布「獴」力全開影片，就是希望透過大眾媒體的推廣與教育，喚起更多人對於食蟹獴及其棲息地的關注，為野生動物創造更好的生存環境。

林業保育署及各分署為深化民眾對臺灣原生動物與其面臨困境的認識，亦用心打造了多款動物布偶，包括山麻雀、諸羅樹蛙、食蟹獴、黃喉貂等，民眾可在林業保育署「森林好好玩」網頁或洽各分署所轄森林育樂場域訂購。嘉義分署期待民眾透過賞玩台灣原生動物布偶，認識台灣在地的野生動物，進而關心生態環境，攜手守護珍貴的原生動物，打造人與自然和諧共存的友善家園。