浪浪過聖誕！在娃娃堆中挑禮物　選中叼著狂奔超開心

▲每隻汪星人都有屬於自己的聖誕節禮物。（圖／翻攝自Instagram／@fetcherdog）



實習記者陳安榆／綜合報導

收容所浪浪們看到娃娃堆好開心，選定一隻後就快樂地在草地奔馳，這是英國收容所幫收容狗狗們準備的聖誕驚喜，雖然毛孩們還沒找到家，但牠們得到足夠的關愛。

IG@fetcherdog分享影片，他們在聖誕前夕準備許多玩偶，讓小狗們選擇屬於自己的玩具，為的就是讓牠們擁有自己的心靈寄託。每隻毛孩都很乖巧且有禮貌的慢慢挑選，認真的嗅了許久，最終確認自己的心之所向，接著便帶著「新夥伴」去跑步。狗狗們都有默契的只叼走一個，不貪心且容易滿足，在被收留的日子裡，簡單的快樂就是幸福。

▲狗狗超級期待選禮物，飛奔跑出殘影啦！（圖／翻攝自Instagram／@fetcherdog）



影片發佈後高達92.3萬按讚數，網友紛紛留言「看到狗狗這麼開心真的好感動」、「希望牠們能夠早日尋找到屬於自己的家」、「看這個影片我也跟著共情，臉上掛滿甜蜜的笑」、「謝謝收容所當他們的聖誕老公公」、「可愛的讓人融化」、「不過想到牠們還沒有家，就覺得感傷」，救助者在有限的條件裡，給予浪浪們無限的關愛。