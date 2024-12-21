氣溫轉涼！新北動物之家「啟動3招防寒」　讓收容所毛小孩睡暖暖

▲在籠舍內放上毛巾、毯子、衣物等，幫助收容所犬貓保暖。（圖／新北市動保處提供。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動保處因應天氣轉涼，啟動「三招防寒機制」，以確保收容的毛寶貝能安全度過寒冬。此三招防寒機制隨著氣溫的變化適時調整，當氣溫降至攝氏15度以下，將加強防風設備，並在動物籠舍側邊加裝帆布阻隔寒風。若氣溫進一步降至攝氏12度以下，將增加保暖毛巾。而在氣溫降至攝氏10度以下時，將全面開啟紅外線保溫燈及煤油暖爐，提高環境溫度。

新北市轄下的八個動物之家位於郊區、海邊、山上，為了照護毛寶貝的健康和安全，動保員扮演了重要的角色。他們不僅要掌握天氣資訊，觀測氣溫變化，還要為毛寶貝提供溫暖的環境，並增加高熱量的食物供應。例如，他們會調整鮮食和肉末的比例，幫助毛寶貝儲備足夠的脂肪來抵抗寒冷。此外，也會隨時巡視動物舍，觀察毛寶貝的身體狀況，注意有無異常行為，如顫抖、活動量減少、食慾不振等。對於體型較小或體質虛弱的動物，他們會適時使用暖暖包，放入毛寶貝的睡墊或直接放置身旁，以達到保暖效果。

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▲提供保溫燈增加室內溫度。



動保處的獸醫師呂信璋提醒飼主，當氣溫降至攝氏10度以下時，才建議讓毛寶貝穿衣保暖，否則可能會因悶熱而引發皮膚病。他建議飼主可以觀察毛寶貝的行為，如蜷縮身體發抖、活動力下降不愛動、黏人依偎其他貓狗等，來判斷他們是否覺得冷。他也建議飼主可以在家中布置不同的溫度環境，如隔絕地面寒冷的地墊、厚毯、甚至電熱毯等，並提供適當的活動空間，讓毛寶貝可以依照當下的氣溫狀況，自行尋找合適的地方取暖或散熱。

▲只要氣溫過低，就會開啟保溫燈，隨時達到保暖效果。



新北市動保處表示，雖然毛寶貝體表有毛髮覆蓋能夠提供一定的保暖作用，但虛弱與年邁的動物仍然容易受寒。因此，當寒流來襲時，動物之家會啟動防寒機制，將毛巾、衣物或床單放在籠舍內，並提供保溫燈來增加室內溫度，讓這些毛寶貝免於寒冷的威脅。動保處呼籲大家支持「終養不棄養」，一起寵愛毛寶貝，讓牠們在寒冷的季節中也能感受到溫暖。

▲各動物之家加強盤點保暖設備數量，增購新保暖設備，讓收容所毛孩免於寒冷的威脅。



▲加強防風措施，在籠舍側邊加裝帆布阻隔寒風。