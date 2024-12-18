「貓貓老師」親自授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根

▲可愛的貓貓老師一出場，吸引全場小朋友的目光。（圖／新北市動保處提供。）



記者林韋辰／綜合報導

一起愛護動物、尊重生命！新北市政府動保處推動「校園關懷動物生命教育計畫」，於113年度1-11月已辦理120場次，師生上課人數達16867人。石門區乾華國小附幼師生日前來參訪三芝動物之家，透過生動活潑介紹，讓學生認識動物之家，落實動保處長期宣導生命教育政策。

乾華附幼教師林凱柔表示，學校主題課程「小草里，大發現」，安排幼兒與老師一起走出校園，進行社區踏查，前往三芝動物之家進行參訪。在小朋友親身接觸貓咪的過程中，學習如何尊重與珍惜生命。此活動讓小朋友了解到流浪貓的生態習性，也引導他們體會生命的多樣性與珍貴，進一步強化生命教育的理念。

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▲小朋友在親身接觸貓咪的過程中，學習如何尊重與珍惜生命。



動保處獸醫謝弘斌認為，生命教育不僅是一個抽象的概念，更是通過具體的行動來展現，幼兒們的生命教育應該從生活經驗出發，讓他們能夠在日常生活中體會和實踐生命的尊重與保護。例如，在照顧貓咪的過程中，幼兒們能夠學會責任感、耐心以及同理心，這些都是未來成為有愛心、有責任感的公民所需的重要素質。

▲小朋友第一次與貓互動。



▲獸醫向孩子介紹貓咪的生態習性。



新北市政府動保處表示，歡迎各級學校向動保處提出愛護動物生命教育課程講授申請，動保處每年會排定專業人力前去全市各級學校授課，提供師生們有關愛護動物相關議題課程，包括動物救援與醫療、認識動物飼養與管理、動物疫病認識、飼主責任、絕育TNVR等觀念。期許各級學校師生們都能成為未來的動保小尖兵，讓國內的動保意識更邁進一大步，為國內動物保護盡一份心力。

▲學會如何與動物和諧相處。