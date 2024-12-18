ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「貓貓老師」親自授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根

▲「貓貓老師」桌上授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根（圖／新北市動保處提供。）

▲可愛的貓貓老師一出場，吸引全場小朋友的目光。（圖／新北市動保處提供。）

記者林韋辰／綜合報導

一起愛護動物、尊重生命！新北市政府動保處推動「校園關懷動物生命教育計畫」，於113年度1-11月已辦理120場次，師生上課人數達16867人。石門區乾華國小附幼師生日前來參訪三芝動物之家，透過生動活潑介紹，讓學生認識動物之家，落實動保處長期宣導生命教育政策。

乾華附幼教師林凱柔表示，學校主題課程「小草里，大發現」，安排幼兒與老師一起走出校園，進行社區踏查，前往三芝動物之家進行參訪。在小朋友親身接觸貓咪的過程中，學習如何尊重與珍惜生命。此活動讓小朋友了解到流浪貓的生態習性，也引導他們體會生命的多樣性與珍貴，進一步強化生命教育的理念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「貓貓老師」桌上授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根（圖／新北市動保處提供。）

▲小朋友在親身接觸貓咪的過程中，學習如何尊重與珍惜生命。

動保處獸醫謝弘斌認為，生命教育不僅是一個抽象的概念，更是通過具體的行動來展現，幼兒們的生命教育應該從生活經驗出發，讓他們能夠在日常生活中體會和實踐生命的尊重與保護。例如，在照顧貓咪的過程中，幼兒們能夠學會責任感、耐心以及同理心，這些都是未來成為有愛心、有責任感的公民所需的重要素質。

▲「貓貓老師」桌上授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根（圖／新北市動保處提供。）

▲小朋友第一次與貓互動。

▲「貓貓老師」桌上授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根（圖／新北市動保處提供。）

▲獸醫向孩子介紹貓咪的生態習性。

新北市政府動保處表示，歡迎各級學校向動保處提出愛護動物生命教育課程講授申請，動保處每年會排定專業人力前去全市各級學校授課，提供師生們有關愛護動物相關議題課程，包括動物救援與醫療、認識動物飼養與管理、動物疫病認識、飼主責任、絕育TNVR等觀念。期許各級學校師生們都能成為未來的動保小尖兵，讓國內的動保意識更邁進一大步，為國內動物保護盡一份心力。

▲「貓貓老師」桌上授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根（圖／新北市動保處提供。）

▲學會如何與動物和諧相處。

關鍵字： 動物生命教育新北市校園關懷學生參訪生命尊重

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

起床見客廳1人1狗化身「聖杯」躺地熟睡　　媽嘆：爸爸昨晚去夜唱

橘貓熟睡聽見飼料聲　「瞬間噴射跳」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

「貓貓老師」親自授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根

柯基「彈跳下樓」解鎖新姿勢　咚咚咚跳台階還變「烤火基」

大掃除搬開沙發「發現超巨大蛇脫皮」　四寶媽嚇壞PO網：救救我

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

寵物食品抽驗！生鮮肉骨餅不合格、凍乾汞超標　農業部公布6款

網紅橘貓「拉姆」當天使　奴才曝慢性病病況：不用再去醫院囉

奴才睡覺呼吸困難　睜眼發現「貓壓床」坐胸口催放飯

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才訂製貓咪造型醜抱枕　牠炸毛開飛機耳：NoWay

狗狗在家裡消失

白柴撒嬌狂嚶嚶下秒猝不及防「清痰」　網笑：這聲音年紀應該不小

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

出門球鞋不見怒調監視器　驚見鄰居歐告犯案大傻眼

一夜失蹤！「盲眼老貓」竟受困冰湖快失溫　幸運被救出與主人團圓

「貓貓老師」親自授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根

北市動物園與上海簽署合作備忘錄　可能以「黑腳企鵝換小貓熊」

誰掉了2顆大牡蠣？香港報攤驚見「連體巴哥」背貼背　吸路人目光

主人帶「79kg大丹犬一起擠客艙」空姐反應曝光　兩派網友吵翻

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂抽動臉好癢

橘貓熟睡聽見飼料聲　「瞬間噴射跳」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

「無敵破壞基」瘋狂拆家被抓包　超心虛翻肚先諂媚討拍

日正妹來台當啦啦隊　待1年看到「台灣人不會提早到」習慣被改變

為什麼手腳常冰冷？營養師曝「10大原因」　心血管疾病要當心

攤商苦存6200枚50元　擺攤回家「62公斤硬幣被偷光」急報警

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

北約3國聯合軍演　F-16、F-35多款戰機出陣

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

寵物動物熱門新聞

起床見1人1狗成「聖杯」躺地熟睡

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

貓老師授課！小朋友坐一排好奇看

柯基下樓四腳咚咚跳　逗樂奴才

大掃除搬開沙發　女發現「超巨大蛇脫皮」嚇壞

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

橘貓「拉姆」當天使　慢性病況曝

奴才夢中呼吸困難　原來被貓壓床

騎車遇發抖柴犬　背後原因超爆笑

鸚鵡狗吠陌生車　歐告超傻眼

一夜失蹤！盲眼老貓竟受困冰湖　

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

主人帶大丹犬一起擠客艙　空姐反應曝光

讀者迴響

熱門新聞

起床見1人1狗成「聖杯」躺地熟睡

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

貓老師授課！小朋友坐一排好奇看

柯基下樓四腳咚咚跳　逗樂奴才

大掃除搬開沙發　女發現「超巨大蛇脫皮」嚇壞

狗狗心臟病來襲！這些危險徵兆你注意到了嗎？

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

橘貓「拉姆」當天使　慢性病況曝

奴才夢中呼吸困難　原來被貓壓床

騎車遇發抖柴犬　背後原因超爆笑

鸚鵡狗吠陌生車　歐告超傻眼

一夜失蹤！盲眼老貓竟受困冰湖　

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

主人帶大丹犬一起擠客艙　空姐反應曝光

香港報攤驚見「連體大牡蠣」吸睛

熱門寵物影片

更多
橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面