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白柴撒嬌狂嚶嚶下秒突然「清痰」　網笑：這聲音年紀應該不小

▲肉圓撒嬌到一半突然發出超大聲的「清痰」聲。（影／網友sky_meatball_18 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

高雄市有一隻6歲的白色柴犬「肉圓」，除了美食其他一律入不了牠的眼。有天牠像往常一樣在嚶嚶，試圖靠撒嬌的魅力來跟家人討食，沒想到牠突然發出一段非常大的清痰音，當下瞬間超級違和，奇怪的「出招」順序讓飼主錯愕，也讓網友笑道「怎麼有大叔在清喉嚨啦！」，搞笑的瞬間剛好被記錄下來。

▲（圖／網友sky_meatball_18 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲肉圓平常個性超好，完全不會亂叫。（圖／網友sky_meatball_18 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

IG@sky_meatball_18經常在網路上紀錄自家白色柴柴的生活，分享日常。肉圓最喜歡騎車、兜風跟吃東西，平常基本上是不會叫的，只有在想吃東西的時候才會發出聲音，就連在路上遇到其他狗狗朝自己吼也都無動於衷。由於不挑食什麼都愛吃，遇到家人手上有食物便會苦苦哀求，這天居然發出一聲像是喉嚨有異物的聲音，讓大家都嚇了一跳。

▲（圖／網友sky_meatball_18 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲只有在討食的時候才會哭哭。（圖／網友sky_meatball_18 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片發佈後網友紛紛留言「像我爸早上刷牙會發出的聲音」、「這個咳痰聲太有畫面感」、「這是狗狗發得出的聲音嗎？」、「會不會是呼吸道出了問題？」，許多人關心起肉圓的健康問題，不過飼主表示牠只是單純在空咳，平時也都有安排定期體檢，目前狗狗體重跟皮膚舊疾以外一切健康。

關鍵字： 柴犬肉圓咳痰聲可愛白柴

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