一夜失蹤！「盲眼老貓」竟受困冰湖快失溫　幸運被救出與主人團圓

▲20歲的盲眼老貓受困在冰湖上，被附近兩名好心人救起。（圖／翻攝自Facebook／Westford Animal Control）



記者林韋辰／綜合報導

美國麻州韋斯特弗德動物管制局（Westford Animal Control）17日接獲民眾報案，得知一隻黑白貓受困在納布納塞特湖（Nabnasset）的飄浮冰塊上。由於狀況危險，貓咪在湖裡載浮載沉，甚至只冒出一顆頭。所幸在警方抵達之前，有兩名好心路人搶先划艇救援，將失溫的貓咪救上岸。

韋斯特弗德動物管制局在臉書PO文指出，這隻貓貓距離岸邊約有一段距離，牠在小冰塊上打轉，逃不出冰湖。在附近工作的撒瑪利亞人克里斯（Kris）和奈特（Nate），他們最先發現到小貓的困境。奈特迅速跳上附近的小船，克里斯則在岸邊推動，幫助奈特航行。奈特一邊拿著鐵鏟，一邊擊破冰塊。

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▲老貓逐漸失溫，一度在湖裡載浮載沉。



在這關鍵的時候，小貓差點因為寒冷而喪命，好在牠被熱心奈特從湖中撈起。奈特與克里斯用毛巾包住全身溼答答的小喵，並由動物管制送到醫院治療。當局指出，小貓當時狀況全身發抖、幾乎昏昏欲睡，處於休克狀態。

▲貓貓全身濕透，趕緊用毛巾保溫。



由於觀察到這隻公貓有做絕育手術，推測可能有飼主。警察開始尋找貓主人，並在當天下午與飼主連繫上。貓咪主人表示，這是他們家的貓Tiki，貓咪在一夜之間離開了家，也告訴警察貓貓不僅已經20歲，還是一隻盲眼貓。

▲老貓Tiki可能被東西追趕，不小心逃到湖上，幸好主人來接牠了。



警方推測，Tiki可能是昨晚被捕食者追趕，才被迫跑到冰上，並整夜漂浮在湖面上。警方也提到，這次貓貓能幸運獲救的故事堪稱奇蹟，也對好心人的同情心和迅速行動表示感謝，「如果沒有他們的及時救援，這位老貓很可能已經無法撐過去。」