才來3天！乳牛小貓把溫柔公狗「當成媽媽」　依偎懷裡雙手踏踏吸

記者林韋辰／綜合報導

熊熊真是母愛大噴發！台南飼主陳小姐最近家裡迎來一隻2個月大的小奶貓，取名為小金剛。小金剛在短短三天內，已經把家裡的狗狗「熊熊」當作媽媽般依賴，時常對牠貓踏踏以及依偎在一起睡覺。媽媽將兩隻毛孩溫馨的相處過程拍下來，笑說「才三天熊熊就被當媽了」。

▲小金剛把狗狗當成媽媽了。（圖／網友陳淑滿提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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透過畫面中可見，小奶貓「小金剛」窩在熊熊的懷裡，兩隻手手努力踏呀踏，已經把對方當成媽。飼主陳小姐透露，一開始很小心翼翼觀察小金剛與熊熊的互動，讓牠們逐步接觸。令人欣慰的是，熊熊對這隻小貓表現得非常友善，而且小金剛也逐漸放下戒心，開始與熊熊親密互動。

飼主表示，熊熊是一隻2歲十個月的狗狗，性格溫和。家中原本已有四隻大貓，但牠們起初對熊熊並不友善，經常抓傷熊熊的臉，也讓熊熊漸漸對貓咪產生些許敵意。飼主因此萌生了要帶一隻小貓回來，讓熊熊重新適應貓咪的想法。

▲常常依偎在一起睡覺。



在一次的因緣際會下，飼主的妹婿在鄉下發現了一窩流浪貓，於是將一隻交給陳小姐，也就是現在的小金剛。令人驚喜的是，在第三天時，小金剛已經把熊熊當作媽媽般依賴，甚至會去舔熊熊的奶頭。飼主在臉書上分享了牠們相處的影片，記錄了第一天和第二天的情景。如今11天過去了，小金剛每晚都會與熊熊一起睡覺，還會舔舔對方，一貓一狗開心玩耍。

▲熊熊本來對貓咪有陰影，但牠現在超疼貓咪。



這段貓狗之間的跨物種友誼，讓飼主和網友都感到非常溫馨。飼主表示，看到牠們這麼和睦相處，心裡也感到十分滿足，期待未來牠們能繼續這樣幸福地生活在一起。

陳小姐將暖心小短片分享到臉書社團「有點毛毛的」，網友看完紛紛回覆，「祝福牠們平安健康」、「狗狗脾氣很好都沒生氣」、「熊熊真的是母愛爆發欸」、「好可愛喔～」、「狗：我是公的啊」、「一貓一狗處得很好，好難得喔！」。

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