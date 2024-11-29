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大陸冷氣團南下「猩猩麻布袋當披風」　動物園保暖妙招大公開

▲大陸冷氣團南下「猩猩麻布袋當披風」　動物園保暖妙招大公開。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲來自熱帶雨林的紅毛猩猩會將保育員提供的麻布袋當作披風蓋在身上保暖。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

2024年首波大陸冷氣團南下，台北市立動物園早已為動物們準備好各種禦寒措施。從立冬以來，動物園就已開始調整動物們的飲食，增加食物量及營養熱量，甚至提供薑粉及薑湯等食物，並加強暖氣、照燈、麻布袋、乾草等禦寒設施，讓所有怕冷的動物都能在寒冷中安然度過。

▲大陸冷氣團南下「猩猩麻布袋當披風」　動物園保暖妙招大公開。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲寒冬時保育員除了調整菜單、食物增量及營養熱量提升，更加上暖氣、照燈、麻布袋、乾草等禦寒設施樣樣來。

台北市立動物園表示，早在立冬時就已啟動各項禦寒措施，包括根據動物的體重及體態評分逐步增加每天的食物份量約20%，並根據動物的採食狀況進行調整。草食動物因應冬季植物食材的變化，會增加精料和乾草來補充所需的熱量及纖維。對於多數靈長類動物，除了提供薑粉及薑湯外，還會在食譜中增加熱量較高的堅果類。大型貓科動物的肉量則會比夏季多出10-20%。

▲大陸冷氣團南下「猩猩麻布袋當披風」　動物園保暖妙招大公開。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲部分亞洲黑熊在天冷時也會顯得慵懶，花上更多的時間在休息或睡覺。

不過，並非所有動物都會因天冷而增加食物量，有些動物會選擇少動、少吃來減少熱量消耗，例如棕熊及部分亞洲黑熊會花更多時間休息或睡覺。爬蟲類動物則會在冬天時儲存足夠能量，然後保持不動。

除了增加食物攝取量，動物們的禦寒方式也和人類相似。動物園指出，像是靈長類動物獼猴會選擇相互擁抱取暖，紅毛猩猩、大猩猩、黑猩猩們會將保育員提供的麻布袋當作披風蓋在身上保暖，或是窩在電暖器的出風口享受陣陣熱風。

▲大陸冷氣團南下「猩猩麻布袋當披風」　動物園保暖妙招大公開。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲靈長類的獼猴們會選擇相互擁抱取暖。

同時保育員也會在室內地面鋪上厚厚的乾草，讓動物們舒服地坐臥打盹。有時，水溫會比陸地溫暖，所以會看到河馬、鱷魚選擇待在水裡避寒。

▲大陸冷氣團南下「猩猩麻布袋當披風」　動物園保暖妙招大公開。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲水生的爬蟲類例如馬來長吻鱷會在水溫比氣溫高時躲在水裡避寒，也會把握好天氣上岸曬太陽維持體溫。

對於動物園裡最需要保溫的爬蟲類動物，園方會儘量維持生態箱在攝氏30度左右，並提供保溫燈、夜燈、陶瓷燈及加溫板等輔助熱源，讓烏龜、蜥蜴、蛇等在冬天也感到溫暖。考慮到動物的需求，保育員也會適時打開戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物自由進出。如果在戶外看不到動物，那可能是牠們正在室內休息。

▲大陸冷氣團南下「猩猩麻布袋當披風」　動物園保暖妙招大公開。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲保育員會為陸龜提供保溫燈、夜燈、陶瓷燈及加溫板等作為輔助熱源。

動物園也分享，有些動物對於寒冷的天氣反而感到舒適，例如具有厚重油性皮毛的「大貓熊」，以及身穿防水保暖羽毛的「國王企鵝」，對於這種冷颼颼的天氣溫度，可是喜歡的很。

▲大陸冷氣團南下「猩猩麻布袋當披風」　動物園保暖妙招大公開。（圖／台北市立動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲具備渾厚重疊油性皮毛的大貓熊，反而喜歡低溫的天氣，最近常常可以看到大貓熊到戶外活動囉。

關鍵字： 冷氣團台北市立動物園禦寒措施冬天動物保暖

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