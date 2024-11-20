黑貓「太愛講話」遭棄養！獨自睡在停車場　暖女撿回家給滿滿疼愛

#catsoftiktok #blackcats ♬ Scott Street (Slowed Down) - Phoebe Bridgers @happypurrr i adopted her on september 16th last year… time flies! it’s been over a year, and she’s brought endless joy to me and my family! READ: she is not anyone’s cat. she’s a stray for many years and i know that a couple abandoned her back in the carpark coz they couldn’t stand her constant yowling in the house. So stop coming at me and say i stole someone else’s cat ???? #rescuecatsoftiktok

記者林韋辰／綜合報導

國外有一隻可憐小黑貓因為太愛講話遭棄養，獨自睡在社區停車場。一名好心女子林恩（Lynn）發現後，看到黑貓整天鬱鬱寡歡枕在水泥塊上，心裡感到十分不捨，於是決定將牠帶回家疼愛，並努力與對方破冰。看到貓貓從憂鬱臉變成開心笑容，感動了不少人。

▲黑貓被棄養，把車阻當成枕頭睡。（圖／翻攝自抖音／happypurrr）



根據外媒《thedodo》報導，這名叫做林恩（Lynn）的女士常常看到黑貓睡在停車場，有時候還把黃色車阻當成枕頭睡。林恩為了親近，每天開始送餐，甚至準備小地方給牠舒服的睡覺，努力贏得信任。林恩與小貓相處了好一陣子，終於讓對方卸下心防，順利牽引回家。

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▲哈皮一開始不敢相信自己有了家。（圖／翻攝自抖音／happypurrr）



這隻黑貓有了新名字，叫做「哈皮」（Happy），牠知道自己可以在新家安頓下來了。透過飼主林恩分享的短片，看到哈皮第一次上媽媽的床很拘謹，表情看起來很不確定，似乎擔心被罵，所幸牠很快適應了一切，並默默趴下來安心睡覺。

哈皮日前慶祝了11歲的生日，飼主林恩特別為牠準備一個生日蛋糕，並在享用甜點的時候，唱歌給牠聽。哈皮幸運遇到好心人，從此過上幸福的貓生。飼主林恩笑說，「我去年9月6日收養了牠......時間過得真快！已經1年多了，牠為我和家人帶來無盡的快樂。」

▲飼主替牠準備小魚乾蛋糕，慶祝牠11歲生日。（圖／翻攝自抖音／happypurrr）