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寵物義剪＋健檢！「毛孩耶誕趴」板橋車站前登場　活動4亮點1次看

▲有寵物義剪+健檢！「毛寶貝耶誕趴」板橋車站前登場　活動4大亮點1次看（圖／新北市動物保處提供。） 

▲毛寶貝魔幻幸福耶誕趴即將登場，活動還有最大的寵物遊戲區。（圖／新北市動物保處提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

新北市2024年最盛大的寵物耶誕派對「毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，將於11月30日在板橋車站站前廣場盛大登場。此次活動四大亮點包含「魔幻文創寵物市集」、「魔幻毛寶貝玩樂區」、「魔幻趴踢SHOW」及「魔幻毛寶貝守護健康區」，新北市動保處邀請飼主可帶毛寶貝來參加，一起體驗這場為毛孩量身打造的奇幻聖誕派對。

▲有寵物義剪+健檢！「毛寶貝耶誕趴」板橋車站前登場　活動4大亮點1次看（圖／新北市動物保處提供。）

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▲飼主可帶毛小孩一起歡慶聖誕節。

動保處表示，11月底即將登場的「毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」規模空前，這次擁有歷年最多攤位，將聚集寵物愛好者、創意商家，精心打造獨特的耶誕寵物市集，提供豐富的寵物食品、用品、寵物服飾及多款手工製品，還有專業寵物美容師幫毛寶貝們義剪美容。

另外「魔幻毛寶貝玩樂區」提供運動闖關遊戲區，延續去年耶誕趴「毛寶一起來運動」精神，不但有校園犬運動會，也開放民眾報名寵物趣味競賽。動保處表示，今年更擴大賽區，由專業訓犬學校為毛寶貝設計專用賽道及運動器材，即日起開放線上報名，犬隻以肩高35公分為限，分中大型犬組及小型犬組比賽，由飼主引導犬隻至起點依指定路線完成重重關卡，通過終點才算完成，參加比賽有獎品，前三名更有精美寵福禮品包。

▲有寵物義剪+健檢！「毛寶貝耶誕趴」板橋車站前登場　活動4大亮點1次看（圖／新北市動物保處提供。）

▲帶毛孩一起出來放風，增進彼此感情。

動保處提到，「魔幻趴踢SHOW」將有一系列精彩表演，包括新北市警犬隊、防檢署檢疫犬隊及專業訓犬師現場示範秀和毛寶貝認養走秀，搭配有獎徵答和抽獎活動。至於「魔幻毛寶貝守護健康區」則引進全台規模最大寵物義診攤位，攜手最專業新北市獸醫師公會及新北市獸醫臨床醫學會獸醫師義診團隊，要到新北耶誕城把健康帶給每一隻毛孩。

新北市動保處表示，一年一度毛寶貝幸福耶誕趴，活動現場提供免費晶片及狂犬病疫苗注射，還有動物之家可愛犬貓提供民眾認養。這次活動規模擴大、攤位數更是歷年最多，歡迎飼主及毛寶貝們一同參加這場魔幻耶誕盛會，共同度過一個幸福又難忘的聖誕節。

▲有寵物義剪+健檢！「毛寶貝耶誕趴」板橋車站前登場　活動4大亮點1次看（圖／新北市動物保處提供。）

▲當天有獸醫幫毛小孩免費義診。

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關鍵字： 寵物耶誕派對新北市魔幻幸福毛寶貝聖誕趴

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