「當初全身壁蝨」黑狗妞妞入住收容所1年鬍鬚白了　終於等到家！

▲來自新竹的一家人願意將妞妞變成新家人。（圖／新北市動保處提供。）



記者林韋辰／綜合報導

家有一老如有一寶！新北市政府推動「動物之家犬貓回春雙響炮計畫」，鼓勵大家來動物之家認養「熟齡動物」。這個計畫提供寵物終身免費醫療諮詢、免費健檢及疫苗注射等福利，以確保認養的毛寶貝獲得完善的照顧。新北市動保處已全面更新官網認養平台，讓民眾能迅速掌握認養資訊，包括毛色、性別、年齡等，還有個人專屬的小故事。

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▲動保員介紹妞妞的故事，成功幫牠找到新家。



動保處分享，在八里動物之家有一隻收容犬「妞妞」，牠是一隻黑色米克斯，去年被民眾通報在泰山區楓江路附近流浪。當時牠全身爬滿壁蝨，工作人員花了很長時間幫牠梳洗及調理，才恢復到黑到發亮的毛色。認養人陳先生在八里動物之家臉書看到「妞妞」的影片，覺得很生動又有趣，於是決定帶牠回家。「妞妞」是一隻約莫10歲的熟齡母犬，性情沉穩且相當聰明，是八里的模範寶貝之一。

▲鼓勵民眾多多認養熟齡動物。



新北市多年來致力於「支持認養，不棄養」的飼養觀念，其中「新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫」，針對認養高齡、身患殘疾或長期收容等不易認養之犬貓，制定多項認養福利措施，包含免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利。目前已幫助超過200隻流浪毛寶貝找到幸福歸宿。

▲成年動物個性穩定成熟。



新北市動保處表示，動物之家的熟齡犬居多，但牠們普遍具有個性穩定、學習力強的特質，不論是牽繩訓練或是服從指令都很快上手，適合伴侶也可以顧家，是相當不錯的選擇。民眾在認養時不妨多給熟齡犬隻機會，讓牠們能重返家庭生活。也歡迎想認養毛寶貝的民眾可以到動保處官網瀏覽收容資訊，或是到新北市公立動物之家實地參觀，期待毛寶貝都能獲得好善緣。

▲八里動物之家的OREO。