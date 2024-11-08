邊境牧羊犬站起偷吃還打翻飲料　奴才驚慌瞬間鏡頭完美捕捉

▲邊牧想嘗試偷吃主人的飯，還不小心「打翻飲料」。（圖／翻攝自X／kutsuzawa_desu）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻5歲的邊境牧羊犬試圖偷吃飼主的食物，趴在桌邊、眼神滿是渴望地想要搶食，還不小心弄翻一旁的飲料。驚慌的馬麻一方面想阻止愛犬，一方面還得忙著搶救即將倒下的飲料杯，這搞笑的一幕恰好被同行友人拍下，在X上累積超過400萬次點閱。

根據飼主在網路上的分享，可以看到這隻邊牧用後腳站立，堅定地撲向桌上的食物，眼神彷彿在說「我一定要吃到！」，並不小心弄翻了放在一旁的咖啡杯。馬麻既要搶救飲料，又要阻止愛犬的「搶食行為」，她驚慌的表情和現場「災難」的瞬間都被朋友拍下。飼主隨後將照片分享到X帳號，並幽默地配文，「能拍出這麼充滿活力和絕望感的照片，真的是可能的！」。

飼主後來在留言區更新後續，表示咖啡因為有蓋子，只灑出了兩滴，而邊牧則毫無悔意，似乎仍在掛念桌上的美味食物，她也說愛犬平時就非常有活力，最近的奇怪癖好是在散步期間把頭塞進樹叢裡。這則充滿動感的「災難現場照」也吸引了許多網友留言「兩位都好可愛！（親戚叔叔臉）」、「希望咖啡沒事」、「和我家的狗一模一樣」。

▲邊牧：這就是我弄翻的，那又怎樣？（圖／翻攝自X／kutsuzawa_desu）

▲邊牧：我塞塞塞！草叢真好玩～（圖／翻攝自X／kutsuzawa_desu）