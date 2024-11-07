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6公尺鯨鯊出現在河口隔天離世　確認為大阪海游館「海君」

記者李依融／綜合報導

日本愛媛縣宇和島市的岩松川河口出現一隻長達6公尺的鯨鯊，然而隔天鯨鯊就被發現死亡，後來經過證實，這正是大阪海遊館10月3日野放的個體「海君(海くん)」。

鯨鯊海君野放一個月過世。（圖／翻攝自FNNプライムオンライン）

▲海君5日出現在岩松川河口，被散步經過的人發現。（圖／翻攝自FNNプライムオンライン）

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岩松川河口5日出現一隻巨大鯨鯊，當時還引起許多人關注，沒想到6日下午這隻鯨鯊就被發現在河底死亡。後續經過確認，這隻鯨鯊是大阪知名水族館「海遊館」的人氣鯨鯊「海君」，一個多月前才以生態調查為由，野放到高知縣附近的海域。

鯨鯊海君野放一個月過世。（圖／翻攝自FNNプライムオンライン）

▲海君10月3日野放時的情形。（圖／翻攝自FNNプライムオンライン）

海遊館工作人員田井康之表示，「原本期待海君能在大海中健康生活，沒想到是這樣的結局。」目前海君的遺體已運送到高知縣土佐清水市的海洋生物研究所詳細調查。

鯨鯊海君野放一個月過世。（圖／翻攝自FNNプライムオンライン）

▲海君的遺體用起重機吊掛，送到海洋研究中心調查。（圖／翻攝自FNNプライムオンライン）

海君5年前在高知縣室戸岬沖的定置網中被捕獲，是一隻雄性鯨鯊，海遊館上個月引進新的鯨鯊後，便將海君放回大海。在海遊館期間，曾經有小朋友對著水族箱大聲呼喚，海君竟真的游向他們。這次得知海君的消息卻是死訊，讓許多喜愛海洋生物的人都很難過。

關鍵字： 鯨鯊海遊館鯨鯊野放

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