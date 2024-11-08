ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～

記者賈沐蓉／採訪報導

3歲多的獒犬芙蕾雅跟媽媽去公園散步時，在路邊發現了一顆椰子，愛玩的牠立刻被「新玩具」吸引，不但用鼻子頂著玩耍，還踢著椰子到處跑，最後甚至整顆叼起來，看來對這顆「大球球」非常滿意，而牠自娛自樂的可愛影片也被馬麻Joelle投稿至ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，逗樂了許多網友。

▲獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芙蕾雅：耶，是新玩具欸！（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Joelle分享的影片，芙蕾雅先是聞了聞椰子，離開幾步後決定來試玩這顆「大球球」，先用手手撥弄椰子，接著衝刺並踢著這顆椰子過步道，一邊追著它跑，後來甚至喜歡到把椰子叼起來，似乎已經愛上了這顆新玩具。

 ▲獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芙蕾雅：我踢踢看，看看觸感怎麼樣～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Joelle接受《ETtoday寵物雲》採訪時分享，自家毛孩很擅長自嗨，會叼著玩具自己跟自己玩「你丟我撿」，如果是球的話就會像影片中那樣「用腳往前踢著玩」。芙蕾雅雖然大隻，但脾氣好愛撒嬌，喜歡趁馬麻坐在椅子上時一起擠，最後整個壓靠在身上，讓媽媽動彈不得。

▲獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛撒嬌的芙蕾亞，雖然是獒犬但個性非常溫和～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時Joelle也告訴《ETtoday寵物雲》，芙蕾雅也非常親狗，一起玩的狗狗同伴都難逃牠的「熱情舔舔」攻勢，每次一起玩背部就會被舔得溼答答，熟識的狗友都知道見面前一天不要幫狗洗澡。但身為獒犬的牠生活中還是會遇到歧視，就發生過其他飼主得知芙蕾雅是獒犬後，就立刻把狗拉走的情形，不過牠在「有點毛毛的」影片也療癒了許多網友的心。

▲獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芙蕾雅：人家才不兇呢～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

 

( ´ ▽ ` )ﾉ國際級寵物美容師劉淑蕙免費教學！手把手教你讓毛孩秀髮水噹噹

https://reurl.cc/lyG3mq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關鍵字： 獒犬芙蕾雅椰子有點毛毛的

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小貓熊寶寶玩「飛撲遊戲」　抓飼育員手掌「拍拍」為學爬樹做準備

瑪瑙烏賊觸鬚抱滿卵「抖動孵化」　待寶寶誕生牠生命也到盡頭

手伸信箱拿信差點碰到「龜殼花」　下意識退開見蛇探頭威嚇

埔心牧場虐待動物連環爆！梅花鹿遭鐵鎚狠敲頭　園方遭轟道歉了

機場天花板突然掉出「一隻活浣熊」　嚇到登機乘客竄逃畫面曝

2隻母雞關籠丟路邊寫「免費」　被遺棄只因「飼料招老鼠」

6公尺鯨鯊出現在河口隔天離世　確認為大阪海游館「海君」

給朕安靜！潦草貓被吵醒「氣到炸毛」怒瞪　媽傻眼：平常都你在吵

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

白鼻心一家五口台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

狗狗被遺棄在獸醫院

萌貓跟爸玩「疊手遊戲」玩到生氣！爸笑：輸不起

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

2貓聊天「被人類插嘴」　男喵一聲被瞪：對不起

懶惰柴不出門「躺平裝聾」　媽用腳推到門口超吃力XD

8kg胖貓半夜呆坐廚房！無聲抗議盯碗盤　媽頭疼：7年來都這樣

一周來2次！男上廁所發現「3公尺巨蟒」嚇壞　2天後又出現一條

生態界悲慟！20年老鷹專家「沈錦豐」醫院病逝　拍鳥到最後一刻

台南市動保處沒入17隻小型品種犬　將開放認養抽籤歡迎參與

獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～

大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

國際寵物美容大師講座台中登場　學員見「偶像講師」熱情爆棚搶拍照

白鼻心一家五口台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

6公尺鯨鯊出現在河口隔天離世　確認為大阪海游館「海君」

被主人帶出門強迫社交！虎斑貓突然出現1反應　網爆笑：超I型人

波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援　牠重拾貴族氣息找到家了

巷弄裡的寧靜咖啡室！隱身行天宮站平日不限時　綿滑焦糖布丁超強

醫曝「手背5跡象」暗示健康警訊　留意血管清晰、長斑

一周來2次！男上廁所發現「3公尺巨蟒」嚇壞　2天後又出現一條

星級主廚打造Nespresso節慶咖啡　星巴克太妃核果拿鐵輕鬆在家做

預付川普保護費　路透：台灣擬「明年第1季」擴大軍購

美選舉落幕！台股倒吃甘蔗　一表看近6次美大選後表現

2成臺灣人是健康資本貧戶！南山人壽調查：不良生活習慣愈多BMI超標比例愈高

韓劇改編！陳柏霖金門遇到愛　郭雪芙穿採蚵裝被封「最美小海女」

民眾報案台中港有浮屍！竟是男子偷採蚵　躲涵洞溜上岸挨罰10萬

殲-35A不再隱形「飛給你看」　珠海參展進行首次場地適應訓練

寵物動物熱門新聞

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

潦草貓被吵醒「氣到炸毛」怒瞪媽

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

獒犬玩椰子自嗨　用鼻子頂追球跑

大赤鼯鼠鑽謢網　萌樣引多人搶拍

生態界悲慟！老鷹專家沈錦豐病逝

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

台南市動保處沒入17隻小型品種犬將開放認養抽籤

烏賊媽抖觸鬚孵卵　寶寶誕生牠將逝

天鵝家族糊塗逛馬路　5寶緊黏爸媽

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

世界最大圈養鱷魚「卡修斯」過世　享年超過110歲

波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援找到家了

讀者迴響

熱門新聞

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

潦草貓被吵醒「氣到炸毛」怒瞪媽

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

獒犬玩椰子自嗨　用鼻子頂追球跑

大赤鼯鼠鑽謢網　萌樣引多人搶拍

生態界悲慟！老鷹專家沈錦豐病逝

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

台南市動保處沒入17隻小型品種犬將開放認養抽籤

烏賊媽抖觸鬚孵卵　寶寶誕生牠將逝

天鵝家族糊塗逛馬路　5寶緊黏爸媽

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

世界最大圈養鱷魚「卡修斯」過世　享年超過110歲

波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援找到家了

國際寵物美容大師來台學員搶拍照

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

狗狗被遺棄在獸醫院

狗狗被遺棄在獸醫院

萌貓跟爸玩「疊手遊戲」玩到生氣！爸笑：輸不起

萌貓跟爸玩「疊手遊戲」玩到生氣！爸笑：輸不起

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面