獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～

記者賈沐蓉／採訪報導

3歲多的獒犬芙蕾雅跟媽媽去公園散步時，在路邊發現了一顆椰子，愛玩的牠立刻被「新玩具」吸引，不但用鼻子頂著玩耍，還踢著椰子到處跑，最後甚至整顆叼起來，看來對這顆「大球球」非常滿意，而牠自娛自樂的可愛影片也被馬麻Joelle投稿至ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，逗樂了許多網友。

▲芙蕾雅：耶，是新玩具欸！（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據Joelle分享的影片，芙蕾雅先是聞了聞椰子，離開幾步後決定來試玩這顆「大球球」，先用手手撥弄椰子，接著衝刺並踢著這顆椰子過步道，一邊追著它跑，後來甚至喜歡到把椰子叼起來，似乎已經愛上了這顆新玩具。

▲芙蕾雅：我踢踢看，看看觸感怎麼樣～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Joelle接受《ETtoday寵物雲》採訪時分享，自家毛孩很擅長自嗨，會叼著玩具自己跟自己玩「你丟我撿」，如果是球的話就會像影片中那樣「用腳往前踢著玩」。芙蕾雅雖然大隻，但脾氣好愛撒嬌，喜歡趁馬麻坐在椅子上時一起擠，最後整個壓靠在身上，讓媽媽動彈不得。

▲愛撒嬌的芙蕾亞，雖然是獒犬但個性非常溫和～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時Joelle也告訴《ETtoday寵物雲》，芙蕾雅也非常親狗，一起玩的狗狗同伴都難逃牠的「熱情舔舔」攻勢，每次一起玩背部就會被舔得溼答答，熟識的狗友都知道見面前一天不要幫狗洗澡。但身為獒犬的牠生活中還是會遇到歧視，就發生過其他飼主得知芙蕾雅是獒犬後，就立刻把狗拉走的情形，不過牠在「有點毛毛的」影片也療癒了許多網友的心。

▲芙蕾雅：人家才不兇呢～（圖／網友Joelle提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）