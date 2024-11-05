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埔心牧場虐待動物連環爆！梅花鹿遭鐵鎚狠敲頭　園方遭轟道歉了

虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

▲桃園市楊梅區的埔心牧場日前才剛爆虐兔案，沒想到如今又有民眾投訴，園區內的梅花鹿遭前員工持鐵鎚狠敲，導致梅花鹿癱軟在地。（圖／擷取自Google Maps）

圖、文／CTWANT

桃園市楊梅區的埔心牧場日前才剛爆虐兔案，沒想到如今又有民眾投訴，園區內的梅花鹿遭前員工持鐵鎚狠敲，導致梅花鹿癱軟在地，虐待動物醜聞連環爆，埔心牧場昨（4日）晚間再發聲明致歉，強調對於該名離職員工的不當照養行為，牧場難辭其咎。對此，桃園市動保處也回應，已經接獲相關檢舉並進行調查，若查證屬實絕對嚴加懲處。

有民眾向網路媒體提供影片爆料，指埔心牧場不僅虐待兔子，去年一名黃姓前主管還手持鐵鎚攻擊梅花鹿，從監視器畫面中可見，黃男手握錘子試圖進入梅花鹿的圈養區，其中一隻梅花鹿疑似受到驚擾，警覺性地朝黃男靠近，怎料他嚇到跑出門外後，隨即又踏進籠子裡，對著梅花鹿的頭部狠砸3下，害梅花鹿當場痛苦倒地，全身癱軟無法起身。

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虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

▲埔心牧場發布聲明，指對於前員工的不當照養行為，向社會大眾致上最深歉意。（圖／埔心牧場提供）

對此，埔心牧場昨（4日）晚間發聲道歉，表示影片中的員工已離職，對於該名員工過去的不當照養行為，造成社會觀感不佳及不良示範，牧場難辭其咎，向社會大眾致上最深歉意，後續將配合相關單位進行調查，並立即安排外部獸醫對園區動物進行全面健檢。

埔心牧場也強調，為了確保動物獲得妥善照顧，除了加強人員訓練外，對於動物照養監視器的存錄內容將會保管1年，並責成相關主管不定時稽核監視畫面，「經過此次事件後，牧場必會深深自我檢討及反省，同時持續確保及精進動物福祉，讓動物們獲得應有保障。」　

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關鍵字： 虐待動物埔心牧場梅花鹿

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