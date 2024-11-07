ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

▲大赤鼯鼠鑽謢網變「可愛小囚犯」　水汪汪大眼「看鏡頭」引人搶拍。（圖／劉志賢先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大赤鼯鼠鑽進便利商店的冷氣謢網，掛在鐵網上的模樣神似「小囚犯」。（圖／劉志賢先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

一隻大赤鼯鼠鑽進冷氣謢欄，攀在鐵網上立刻變身「可愛小囚犯」，網友崔崔在台北市信義區某處的便利商店外發現這可愛的一幕。這隻大赤鼯鼠吸引許多民眾目光，甚至有人拿出專業器材拍攝，隔天一早牠便自行離開。

▲大赤鼯鼠鑽謢網變「可愛小囚犯」　水汪汪大眼「看鏡頭」引人搶拍。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大赤鼯鼠會怕人，因此躲在冷氣與天花板的縫隙間。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

崔崔分享，5日晚間在信義區的超商外，看到這隻大赤鼯鼠吊掛在謢網上，雙手緊抓鐵絲，眼睛透過網洞望著鏡頭，好奇的模樣彷彿像個正在坐牢的「小囚犯」。大赤鼯鼠後來又縮回冷氣機上方，躲在機體與天花板的縫隙間，引來許多路人圍觀，甚至有人扛出專業攝影器材「大砲」拍攝，崔崔也與幾位當地的鳥類愛好者一同拍下了照片，並分享至Threads上。

▲大赤鼯鼠鑽謢網變「可愛小囚犯」　水汪汪大眼「看鏡頭」引人搶拍。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大赤鼯鼠的出現引來許多人的關注，甚至有人拿來專業器材拍攝。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

崔崔在接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這隻大赤鼯鼠是從山上「飛」下來的，降落在便利商店前，引起不少倒垃圾的民眾圍觀，隨後有人通知動保處，工作人員到場評估後，確定牠的身體狀況良好，於是未進行救援，而這隻小傢伙全程都躲在鐵網內，到第二天早上便自行離開。崔崔推測牠大概是「趁著夜色回家了！」。

▲大赤鼯鼠鑽謢網變「可愛小囚犯」　水汪汪大眼「看鏡頭」引人搶拍。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼯鼠：我只是不小心「飛」到這裡啦！（圖／網友崔崔先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大赤鼯鼠鑽謢網變「可愛小囚犯」　水汪汪大眼「看鏡頭」引人搶拍。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大赤鼯鼠的藏匿地點。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大赤鼯鼠是台灣體型最大，分布最廣的鼯鼠，同時也是台灣特有亞種。牠是生活在淺山地區的夜行性動物，四肢擁有飛膜用於滑翔，主要以葉片、果實、花苞與少量昆蟲為食，由於中低海拔的天然林已幾乎伐盡，大赤鼯鼠被迫適應人造林環境，於是傳出牠們有啃食樹皮、危害林木的消息。

雖然照片中的大赤鼯鼠看起來很可愛，但《ETtoday寵物雲》也要提醒讀者，私養野生動物屬於違法，依《野生動物保育法》規定，最高可處五年以下有期徒刑，得併科最高一百五十萬罰金。

▲大赤鼯鼠鑽謢網變「可愛小囚犯」　水汪汪大眼「看鏡頭」引人搶拍。（圖／翻攝自七星生態保育基金會）

▲大赤鼯鼠：我不可以養！會罰很多錢喔！（圖／翻攝自七星生態保育基金會）

 

( ´ ▽ ` )ﾉ國際級寵物美容師劉淑蕙免費教學！手把手教你讓毛孩秀髮水噹噹
https://reurl.cc/lyG3mq

 

關鍵字： 大赤鼯鼠

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

樹懶寶寶「同框食蟻獸」秤重　四肢緊抓萌翻百萬人：誰是娃娃？

2隻母雞關籠丟路邊寫「免費」　被遺棄只因「飼料招老鼠」

受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛

柴柴聽到家人說「要去公園玩」　難掩開心爽臉「嘴角瘋狂上揚」

小貓熊寶寶玩「飛撲遊戲」　抓飼育員手掌「拍拍」為學爬樹做準備

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

6公尺鯨鯊出現在河口隔天離世　確認為大阪海游館「海君」

跛腳狗被丟停車場監視器全錄下　牠看著飼主離開跑到馬路想追

手伸信箱拿信差點碰到「龜殼花」　下意識退開見蛇探頭威嚇

機場天花板突然掉出「一隻活浣熊」　嚇到登機乘客竄逃畫面曝

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

狗狗被遺棄在獸醫院

萌貓爬神明桌以為「自己是虎爺」　還坐天上聖母！爸媽崩潰：快下來

新店三隻狗狗颱風天被關別墅外多日　鄰：消失一隻動保處介入調查

全盲狗狗挑戰掃地機器人

懶惰柴不出門「躺平裝聾」　媽用腳推到門口超吃力XD

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

國際寵物美容大師講座台中登場　學員見「偶像講師」熱情爆棚搶拍照

白鼻心一家五口台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

6公尺鯨鯊出現在河口隔天離世　確認為大阪海游館「海君」

被主人帶出門強迫社交！虎斑貓突然出現1反應　網爆笑：超I型人

波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援　牠重拾貴族氣息找到家了

寵物友好店設超前衛「停狗處」！比停車還方便　店家說話了

機場天花板突然掉出「一隻活浣熊」　嚇到登機乘客竄逃畫面曝

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

日韓台頂尖大師「傳授寵物美容心法」　劉淑蕙：不斷進修永保熱忱

鹿晗發文「幫女友關曉彤宣傳」後突刪文！原因引遐想　網酸：故意的

轟柯志恩面對財劃法縮了　黃捷：憑哪一點足以勝任高雄市長？

桂綸鎂腹肌炸裂搶鏡　昆凌露香肩香奈兒酒會拼場

國1彰化段小貨車「燒成火球」　2人跳車逃命！濃煙直竄天際

兆豐銀開打詐第一槍！非實名制社群平台拒投廣告

台灣淪「詐騙天堂」吸各國車手來就業！馬國：4月內已71人在台落網

高雄晚間車禍！81歲男連撞2車「整車翻覆」　女騎士無辜遭撞

紅旗-19首度現身珠海　反導攔截彈拱衛京畿　

南投縣永續旅遊獎勵計畫啟動滿月　額度秒殺...泰國首發團到訪

中警涉風紀案！分局證實偵查隊長曾受邀到汽旅唱歌　將調離現職

寵物動物熱門新聞

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

手伸信箱拿信差點碰到「龜殼花」

機場天花板「掉出活浣熊」　竄逃畫面曝

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

寵物友好店設超前衛「停狗處」！店家說話了

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹出地板

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

胖貓凌晨呆坐廚房！無聲抗議盯碗

波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援找到家了

柴犬懶得出門　媽呼喚牠裝沒聽到

讀者迴響

熱門新聞

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

手伸信箱拿信差點碰到「龜殼花」

機場天花板「掉出活浣熊」　竄逃畫面曝

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

寵物友好店設超前衛「停狗處」！店家說話了

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹出地板

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

胖貓凌晨呆坐廚房！無聲抗議盯碗

波斯貓全身髒口鼻流血！動保處出手救援找到家了

柴犬懶得出門　媽呼喚牠裝沒聽到

汪發現爸爸的私房錢　暗示媽開挖

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

狗狗被遺棄在獸醫院

狗狗被遺棄在獸醫院

萌貓爬神明桌以為「自己是虎爺」　還坐天上聖母！爸媽崩潰：快下來

萌貓爬神明桌以為「自己是虎爺」　還坐天上聖母！爸媽崩潰：快下來

新店三隻狗狗颱風天被關別墅外多日　鄰：消失一隻動保處介入調查

新店三隻狗狗颱風天被關別墅外多日　鄰：消失一隻動保處介入調查

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面