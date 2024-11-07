大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

▲大赤鼯鼠鑽進便利商店的冷氣謢網，掛在鐵網上的模樣神似「小囚犯」。（圖／劉志賢先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

一隻大赤鼯鼠鑽進冷氣謢欄，攀在鐵網上立刻變身「可愛小囚犯」，網友崔崔在台北市信義區某處的便利商店外發現這可愛的一幕。這隻大赤鼯鼠吸引許多民眾目光，甚至有人拿出專業器材拍攝，隔天一早牠便自行離開。

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▲大赤鼯鼠會怕人，因此躲在冷氣與天花板的縫隙間。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

崔崔分享，5日晚間在信義區的超商外，看到這隻大赤鼯鼠吊掛在謢網上，雙手緊抓鐵絲，眼睛透過網洞望著鏡頭，好奇的模樣彷彿像個正在坐牢的「小囚犯」。大赤鼯鼠後來又縮回冷氣機上方，躲在機體與天花板的縫隙間，引來許多路人圍觀，甚至有人扛出專業攝影器材「大砲」拍攝，崔崔也與幾位當地的鳥類愛好者一同拍下了照片，並分享至Threads上。

▲大赤鼯鼠的出現引來許多人的關注，甚至有人拿來專業器材拍攝。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

崔崔在接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，這隻大赤鼯鼠是從山上「飛」下來的，降落在便利商店前，引起不少倒垃圾的民眾圍觀，隨後有人通知動保處，工作人員到場評估後，確定牠的身體狀況良好，於是未進行救援，而這隻小傢伙全程都躲在鐵網內，到第二天早上便自行離開。崔崔推測牠大概是「趁著夜色回家了！」。

▲鼯鼠：我只是不小心「飛」到這裡啦！（圖／網友崔崔先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大赤鼯鼠的藏匿地點。（圖／網友崔崔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大赤鼯鼠是台灣體型最大，分布最廣的鼯鼠，同時也是台灣特有亞種。牠是生活在淺山地區的夜行性動物，四肢擁有飛膜用於滑翔，主要以葉片、果實、花苞與少量昆蟲為食，由於中低海拔的天然林已幾乎伐盡，大赤鼯鼠被迫適應人造林環境，於是傳出牠們有啃食樹皮、危害林木的消息。

雖然照片中的大赤鼯鼠看起來很可愛，但《ETtoday寵物雲》也要提醒讀者，私養野生動物屬於違法，依《野生動物保育法》規定，最高可處五年以下有期徒刑，得併科最高一百五十萬罰金。

▲大赤鼯鼠：我不可以養！會罰很多錢喔！（圖／翻攝自七星生態保育基金會）