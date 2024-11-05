ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛

▲受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲受傷褐鷹鴞颱風天量體重，被包成「三條春捲」的樣子非常可愛。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

康芮颱風侵台當日，臺中市野生動物保育學會為3隻褐鷹鴞進行健康檢查。照片中，這3隻貓頭鷹為了量體重，被工作人員包成「三條春捲」，配上大大的黃色眼睛，模樣非常討人喜歡。這些貓頭鷹因為受傷來到協會，因此其中兩隻的瞳孔看起來大小不一，顯得非常特殊。

▲受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因為不小心撞上玻璃，才被學會救起的褐鷹鴞。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據學會在臉書粉專分享的貼文，可以發現三隻褐鷹鴞被工作人員抱在懷中，圓大的黃色眼睛凝視著鏡頭的方向，身上分別裹著白色的毛巾，外型與春捲非常相似。如果仔細觀察，還會發現其中2隻貓頭鷹的瞳孔一大一小，看起來非常怪異。保育學會的理事長吳雪如在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，他們都是因為撞到玻璃帷幕，才被協會救援。

▲受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲褐鷹鴞：欸，你覺得哪裡的老鼠比較好吃？（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

理事長吳雪如向《ETtoday寵物雲》透露，這3隻褐鷹鴞已經在學會待了7至21天，當天牠們要進行例行性的體重測量，還有患部變化的紀錄，意外拍下這組「貓頭鷹春捲」的可愛場面，目前褐鷹鴞們的身體狀況良好，可以返回野外生活，雖然因颱風侵襲導致計畫延後，不過現在都已經成功野放。這組萌照也吸引了許多網友關注，紛紛在留言區評論「真。看三鴞」、「鴞寶官（？」、「褐鷹鴞：『這裡是誰，我是哪？』」。

▲受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲完全康復後，褐鷹鴞們重新回到大自然生活。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 臺中市野生動物保育學會貓頭鷹健檢褐鷹鴞可愛野放

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

柴柴聽到家人說「要去公園玩」　難掩開心爽臉「嘴角瘋狂上揚」

虎牌以前「真的有老虎」！　公司池塘喝水「拍雜誌」長大送動物園

貼心小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻　找不到還有替代品　

鸚鵡妹妹學「砰砰裝死」困惑歪頭　哥哥在身後「狂滾示範」

瑪瑙烏賊觸鬚抱滿卵「抖動孵化」　待寶寶誕生牠生命也到盡頭

侏儒抹香鯨寶寶擱淺淡水河掙扎亡　媽媽持續試著游上岸也受困

清理貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板　奴才崩潰：像世界末日！

颱風前撿到「溼答答小貓」！暖男拎住脖子送醫治療　決定收編疼愛

新店2狗狗颱風天被關庭院淋雨　鄰居看不下去通報動保處！

鐵門緩緩升起以為有猛獸　「短腿胖貓咪」現身5口吃掉一大塊肉

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

黑貓聽飼主呼喚無反應　一見肉泥秒跳起狂撒嬌

小白袋鼠上班餵食同事

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

無懼強烈風雨！2隻雨衣柴犬「興奮往公園衝」　飼主克難拉著牽繩

「綠皮大怪物」台南馬路亂竄！駕駛嚇急煞...細看原來是牠

率全國之先！永鴻生技認養狗公園　蔣萬安：打造動物友善城市

搭機不再焦慮！孟買機場推「萌犬計畫」　9隻狗狗供乘客摸摸抱抱

受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛

清理貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板　奴才崩潰：像世界末日！

餐桌旁出現飢餓黑熊　用餐女嚇到不敢動「突然被賞一巴掌」

新店2狗狗颱風天被關庭院淋雨　鄰居看不下去通報動保處！

柴柴聽到家人說「要去公園玩」　難掩開心爽臉「嘴角瘋狂上揚」

小貓熊寶寶玩「飛撲遊戲」　抓飼育員手掌「拍拍」為學爬樹做準備

2千黑面琵鷺台南過冬！數量近全球1／3　18隻傷癒野放又回來

黑柴睡一睡突然「孔雀開屏」　奴才幫闔上3次牠又打開

台南情侶雙屍命案！身體發黑現屍斑　姐收「弟家鑰匙」察覺有異

莫蘭特2度上演360度轉身上籃　球迷讚史上最精彩：比喬丹還強

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

該分手嗎？徐曉晰：若兩人持續無法溝通　彼此祝福是最好的方式

爵士坐等選他？NBA準狀元超猛暴扣再妙傳　杜克大學首戰全能秀

于子育接受姐弟戀！許富凱超Man高調示愛　「獻花接送樣樣來」

榮惠-KY搶攻車用電子零組件市場　預計12月上旬登創新板

購屋大不易　「美啟動降息」但房貸利率依然高掛

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

會贏喔！「糗爺」李亦伸開示美國大選　3優勢押寶賀錦麗

寵物動物熱門新聞

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板

聽到喵喵聲！下車救出溼答答小貓

颱風狠心關室外　新店三狗疑遭虐

鐵門緩升起以為有猛獸　胖貓咪現身

白頭翁被黏鼠板抓　牠乖乖等救援

黑柴睡著孔雀開屏　幫闔上又打開

上班不要餵同事！袋鼠啃草被搶走

餐桌出現飢餓黑熊　女突然被賞一巴掌

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

愛犬送寵物旅館突死亡　監視器目睹遭機車拖行

褐鷹鴞颱風天健檢　被包成春捲

柴柴知道要去公園　露出超爽臉

小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻

鸚鵡學裝死困惑臉　背後哥哥狂滾

讀者迴響

熱門新聞

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板

聽到喵喵聲！下車救出溼答答小貓

颱風狠心關室外　新店三狗疑遭虐

鐵門緩升起以為有猛獸　胖貓咪現身

白頭翁被黏鼠板抓　牠乖乖等救援

黑柴睡著孔雀開屏　幫闔上又打開

上班不要餵同事！袋鼠啃草被搶走

餐桌出現飢餓黑熊　女突然被賞一巴掌

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

愛犬送寵物旅館突死亡　監視器目睹遭機車拖行

褐鷹鴞颱風天健檢　被包成春捲

柴柴知道要去公園　露出超爽臉

小貓每天叼「粉色山茶花」送馬麻

鸚鵡學裝死困惑臉　背後哥哥狂滾

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

熱門寵物影片

更多
颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

黑貓聽飼主呼喚無反應　一見肉泥秒跳起狂撒嬌

黑貓聽飼主呼喚無反應　一見肉泥秒跳起狂撒嬌

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面