受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛

▲受傷褐鷹鴞颱風天量體重，被包成「三條春捲」的樣子非常可愛。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

康芮颱風侵台當日，臺中市野生動物保育學會為3隻褐鷹鴞進行健康檢查。照片中，這3隻貓頭鷹為了量體重，被工作人員包成「三條春捲」，配上大大的黃色眼睛，模樣非常討人喜歡。這些貓頭鷹因為受傷來到協會，因此其中兩隻的瞳孔看起來大小不一，顯得非常特殊。

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▲因為不小心撞上玻璃，才被學會救起的褐鷹鴞。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據學會在臉書粉專分享的貼文，可以發現三隻褐鷹鴞被工作人員抱在懷中，圓大的黃色眼睛凝視著鏡頭的方向，身上分別裹著白色的毛巾，外型與春捲非常相似。如果仔細觀察，還會發現其中2隻貓頭鷹的瞳孔一大一小，看起來非常怪異。保育學會的理事長吳雪如在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，他們都是因為撞到玻璃帷幕，才被協會救援。

▲褐鷹鴞：欸，你覺得哪裡的老鼠比較好吃？（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

理事長吳雪如向《ETtoday寵物雲》透露，這3隻褐鷹鴞已經在學會待了7至21天，當天牠們要進行例行性的體重測量，還有患部變化的紀錄，意外拍下這組「貓頭鷹春捲」的可愛場面，目前褐鷹鴞們的身體狀況良好，可以返回野外生活，雖然因颱風侵襲導致計畫延後，不過現在都已經成功野放。這組萌照也吸引了許多網友關注，紛紛在留言區評論「真。看三鴞」、「鴞寶官（？」、「褐鷹鴞：『這裡是誰，我是哪？』」。

▲完全康復後，褐鷹鴞們重新回到大自然生活。（圖／臺中市野生動物保育學會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）