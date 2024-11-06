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小樹懶「同框食蟻獸」量體重　四肢緊抓萌翻百萬人：誰是娃娃？

▲樹懶寶寶「同框食蟻獸」秤重　四肢緊抓萌翻百萬人：誰是娃娃？。（圖／翻攝自X／埼玉県こども動物自然公園）

▲樹懶寶寶抱著食蟻獸娃娃一起量體重，可愛的模樣融化了無數網友的心。（圖／翻攝自X／埼玉県こども動物自然公園）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本埼玉縣兒童動物自然公園二趾樹懶寶寶在量體重時，四肢緊抱著食蟻獸布偶，還對著鏡頭露出微笑，可愛的模樣被工作人員分享到動物園的官方網站上，吸引超過100萬人次點閱。

根據兒童動物自然公園分享的圖片，可以看到樹懶寶寶趴在食蟻獸娃娃上，手腳緊緊的抱住布偶，最底下才是用來量體重的磅秤。這種姿勢能讓小樹懶更有安全感，園方也在貼文中溫馨提醒網友，「秤上的數字包含毛絨玩具的重量」，並表示樹懶寶寶的發育狀況良好。

▲樹懶寶寶「同框食蟻獸」秤重　四肢緊抓萌翻百萬人：誰是娃娃？。（圖／翻攝自X／埼玉県こども動物自然公園）

▲樹懶寶寶趴在媽媽懷中，享受母子相處的時光。（圖／翻攝自X／埼玉県こども動物自然公園）

這隻樹懶寶寶於今年8月8號出生，父母分別是園內另外兩隻樹懶Yuki(ユウキ)和Non(ノン)，在動物園的X粉專中經常能看到他窩在媽媽懷中的模樣，而許多網友也被牠「抱娃娃量體重」的模樣融化，紛紛在留言區表達自己的喜愛「好可愛的測量方式！」、「抱著食蟻獸微笑～」、「哪個才是娃娃呢？」。

▲樹懶寶寶「同框食蟻獸」秤重　四肢緊抓萌翻百萬人：誰是娃娃？。（圖／翻攝自X／埼玉県こども動物自然公園）

▲樹懶寶寶：我可愛吧？（圖／翻攝自X／埼玉県こども動物自然公園）

 

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關鍵字： 樹懶寶寶量體重動物園日本埼玉県こども動物自然公園

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