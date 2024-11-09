沙灘網球全場最關注！薩摩耶坐觀眾席「同步視線移動」：怎沒人接

記者林韋辰／綜合報導

國外有一隻超乖的薩摩耶Aika（艾卡），這天牠陪主人一同觀賞沙灘網球比賽，沒想到牠全程超投入看賽事，不僅乖乖坐好在觀眾席外，還會跟著大家一起「視線移動」，緊盯每一球飛去的方向，宛如下一秒也要跟人類一起鼓鼓掌。超萌短片在國外掀起熱議，大家被Aika可愛的行為給迷住。

▲薩摩耶Aika跟著球迷一起沉靜在比賽裡。（圖／IG／aikasamoyed）



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從影片中可見，大隻白毛的Aika就坐在觀眾之間，跟著球迷一起享受精彩對決。只見牠眼神非常專注，在網球在飛越的過程中，牠會緊緊盯著並擺頭，跟一旁的人類做出一模一樣的舉動。更有趣的是，Aika好幾度想衝出去接球，但自我控制能力很好，沒有打亂賽事。

▲薩摩耶Aika忍住想去接球的慾望。（圖／IG／aikasamoyed）



Aika的主人將畫面錄影下來，更透露Aika其實是在「忍住追球的衝動」。同時主人也為牠設立IG粉專「aikasamoyed」，紀錄牠日常生活與愛搗蛋的模樣。像是有一次主人準備好飯飯給牠，沒想到Aika「一拳擊落」，硬把飼料撒在地上才開吃。至於Aika也是一隻活潑可愛的年輕狗狗，常常被打扮地漂漂亮亮，跟主人到處遊玩拍美照。

▲Aika是隻活潑可愛的大寶寶。（圖／IG／aikasamoyed）

Aika看比賽的小短片吸引破萬人觀看，大家紛紛逗趣留言，「狗：奇怪的比賽，怎麼沒人接球」、「可愛的假冒者」、「我期待狗狗一起拍拍手」、「汪：哦～我好想接住這個球」、「牠在克制自己接球哈哈」、「不敢相信哈哈哈～太可愛了」。