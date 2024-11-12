孝順兒子！門口前「3隻毛毛巨獸」排成L型隊伍　等待愛人爸爸下班

記者林韋辰／綜合報導

被等的人很幸福！新北市中和區有3隻愛撒嬌的狗狗，每天擠在門口等待他們最愛的爸爸下班回家。這天黃金獵犬歐哈、歐蕾和黑狗歐瑪，發現爸比下班時間又到了，通通有默契擠在門口，還依序排隊排好。這三隻狗狗的行為讓媽媽覺得「超級孝順」，並且感到溫馨。

▲毛孩全擠在門口等爸爸下班。（圖／粉專「歐哈歐蕾的小星球」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



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透過影片中可見，從大門數過來，分別是有歐哈、歐蕾和歐瑪。只見3坨毛毛巨獸各自「軟趴趴」躺在地板上，其中歐哈還把鼻子塞在門縫處，讓人擔心會不會沒有呼吸。媽媽表示，每當接近爸爸下班的時間，這三隻狗就會主動去門口守候，有時候等太久還會等到睡著。

▲今天是歐哈搶第一個。



▲毛孩知道爸爸下班時間。



媽媽說，看到牠們每天都會這樣去等門，已經習以為常。有時候是小黑歐瑪當第一名，看誰能搶到門口最好的位子。同時她也笑說，「有時候等門的隊形會不一樣，就覺得好可愛喔。」

媽媽提到，3隻愛犬非常喜歡爸爸，但因為爸爸每天都會餵牠們吃牛排。媽媽將有趣影片分享到粉專「歐哈歐蕾的小星球」，吸引許多粉絲朋友來觀看，大家紛紛留言，「哈哥鼻子堵成這樣可以呼吸嗎」、「也太可愛了！癡情模式、膜拜姿勢都好經典啊！」、「這是爸爸消失的地方，一定要在這裏等他再出現」、「被等的人很幸福」、「阿爸還不快回家，等到都老了」。

▲▼爸爸媽媽常常帶牠們出去玩。

