信義區驚見「白鼻心1家3口」排隊走電線桿　靈活爬水管身影超萌！

記者林韋辰／採訪報導

台北市信義區出現一幕可愛的身影！黃先生12日中午外出用餐，驚見電線桿上怎麼有「超大老鼠」，定睛一看，發現是野生動物白鼻心，一家3口排隊走在電線桿上，最後在樓頂遮雨棚消失。黃先生將驚奇的一刻錄影起來，直呼「超級可愛」。

▲黃先生中午吃飯巧遇3隻白鼻心，覺得超級可愛。（圖／網友YS提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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▲白鼻心經過電線桿，讓民眾停下來欣賞。



透過畫面中可見，在最前方帶領大家的白鼻心，很快通過電線，牠爬到轉角處，還記得停下來等後面兩隻同伴跟上。只見白鼻心們很快地又攀爬到牆壁、跳上陽台，最後靈活抓緊管子往上走。黃先生目睹一切表示，「一開始覺得怎麼空中有黑色物體在移動，本來以為是大老鼠！但（想想）未免也太大隻，而且一次還三隻老鼠一起移動。」

▲第一隻還回頭等待同伴跑來。



黃先生後來走近一點觀察，才知道是白鼻心。「走近看才發現是白鼻心！覺得很可愛，哈哈哈。」；同時黃先生也提到，最後記得白鼻心上了4樓陽台遮雨棚後，就跑不見了。

▲▼白鼻心靈活爬上水管。



若白鼻心跑到住家裡該怎麼辦？台北市動保處分享，民眾可以透過一些防範措施來避免白鼻心進入家中，像是封堵房屋對外的通道、洞口，降低動物進入並定居於室內的機會。同時避免將含有食物殘渣的垃圾及廚餘直接放置於室外，應放入垃圾桶加蓋上鎖，斷絕動物食物來源，就能有效降低動物入侵住宅的機會。

北市動保處也提醒，若發現落單的白鼻心寶寶切勿貿然徒手抓捕以免寶寶因沾染人類氣味而被媽媽拋棄，若無立即危險只需在遠處觀察媽媽是否返回帶走寶寶即可。若發現受傷或受困動物，請電話撥打1959通報救援，或是連繫當地動保處。