萌貓調戲工程師「下秒大口狠咬」　媽見2傷痕嘆：哪天會不會被告

▲萌貓調戲工程師上班，結果下一秒給人家咬下去。（圖／網友Chunting Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

飼主Chunting Chang分享家裡4歲白底虎斑貓「海棠」闖禍事情，原來一名寬頻工程師來家裡維修數據機，海棠先是表現出熱情模樣，一直黏在工程師身邊撒嬌、來回磨蹭，降低對方戒心。沒想到看似和諧的場景中，海棠竟然給人家手手咬下去，這下讓主人感到超抱歉，也氣海棠真是「瘋貓」一枚。

從畫面中可見，海棠一臉無害、像隻愛討摸的貓咪，黏在工程師旁邊陪伴工作。這時飼主突然聽到工程師問，「請問哪裡可以洗手？」，原來他被海棠咬了兩道傷痕。飼主立刻向對方道歉，也急忙拿出小孩的外用藥膏來消毒傷口。「我整個不好意思到極點，拼命道歉，好怕自己變成恐龍家長」。

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▲海棠上一秒愛死對方，下一秒就可能開咬。

飼主透露，對方的傷口被貓咪咬得很傷，讓她感到十分擔心。工程師也默默地說，「通常這麼可愛又親人的貓都不會咬人，所以我才讓牠陪我工作的！」；飼主對愛貓的行為很無奈，表示「海棠就是這麼瘋，上一秒愛死你下一秒咬死你，咬死你以後又愛死你。」

▲讓人又愛又氣的貓。



飼主將整起事件PO到臉書半開玩笑地說，自己會不會有一天因為「瘋棠」而被告。網友看完紛紛留言，「但海棠還是一臉磨菇」、「小隻真的很瘋欸」、「海棠就是可愛呀」、「好久沒有看到海棠了」、「我會翻臉！叫家長出來處裡！」、「替工程師哀嚎一聲」。

▲▼工程師可憐的手手。

