萬聖節來了！獸醫沿街敲門「幫猴硐貓打針」　加強照護觀念

▲完成指定任務，店家可以獲得可愛喵喵立牌。（圖／新北市動物保護處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動物保護防疫處近日在猴硐貓公所舉辦「猴硐Level Up！」活動，獸醫師及貓咪行為師走街串巷，敲門替貓咪打疫苗，並宣導貓咪照護知識。完成指定任務的店家，將獲得「貓咪我罩的」客製化櫃檯立牌，以強化人與動物共好之目標。

猴硐貓村，位於猴硐車站旁，是新北市有名的觀光景點之一。自2021年起，動保處成立猴硐貓公所，每日巡村觀察貓咪狀況，並由瑞芳動物之家提供醫療服務，為貓咪植入晶片、施打預防針及進行絕育。

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▲獸醫與貓咪行為師揹著疫苗箱，沿路幫貓咪施打疫苗。



新北市動保處表示，此次「不打疫苗就搗蛋，猴硐Level Up！」活動，獸醫師揹著疫苗箱在貓村循街敲門，為貓咪施打三合一疫苗，確保貓咪的健康升級。專業行為訓練師透過「行動宣導」方式，向大眾呼籲有關貓咪習性、身心觀察，邀請居民、店家、遊客一起觀念升級。只要與宣導的標語手卡拍照，並上傳社群媒體就可獲得小禮物。

▲勇敢的貓咪在打針。



認同理念的當地店家，將獲得動保處核發之113年「貓咪我罩的」客製化櫃檯立牌。立牌上有可愛貓咪設計，並宣導重要標語：領養不棄養、完成晶片絕育疫苗、勿追趕驚嚇貓咪及垃圾不落地。

▲專業行為訓練師透過「行動宣導」的方式，邀請居民、店家、遊客一起觀念升級。



新北市動保處感謝當地店家對動物保護政策的支持與配合，並呼籲飼主責任的重要性，貓咪需完成法定要求的三合一「晶片、絕育、疫苗」。飼養貓咪也是一輩子的責任，絕不應隨意棄養，且棄養屬違法行為，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲侯硐貓上頭有一隻黑貓咪。



▲侯硐貓公所夜晚光雕符合萬聖節氣氛。

此外，猴硐貓公所由TSPCA台灣防止虐待動物協會與動保處合作，推廣貓咪領養小站，貓隻經過社會化訓練後將開放民眾認養。動保處表示，貓公所外觀為金黃色建築物及黑色貓咪雕塑相當應景，於每日9-18時開放，夜間光雕至10時，歡迎遊客前往和貓咪度萬聖月。

▲猴硐貓公所待認養的貓咪。