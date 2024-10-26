颱風吹來一群可愛貪吃訪客！　救傷員變漁夫「每天現撈給海鳥吃」

▲颱風吹來一群貪吃小可愛「海鳥」，牠們只吃新鮮魚，讓救傷人員斜槓當起漁夫。（圖／粉專「野生動物急救站」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／綜合報導

先前山陀兒颱風登陸高雄後，除了滿地的路牌外，還帶來一些意外的可愛訪客，那就是被颱風吹進來的海鳥們，有鷗嘴燕鷗、黑腹燕鷗、穴鳥等，這群孩子被農業部生物多樣性研究所野生動物急救站救援，救傷人員稱呼牠們為「小陀兒」。這群海鳥是超挑剔的食客，只吃新鮮的魚，對於不住海邊的生多所急救站來說，真是一場苦惱的救援任務，也被迫開啟「漁夫生涯」。

「魚是珍稀的食材，使用頻率低且不易保存，所以不會常備！」位於南投的野生動物急救站表示，當天小陀兒大舉入住生多所急救站時，工作人員只能翻箱倒櫃尋找冷凍櫃裡剩下的魚，以及手刀衝去附近生鮮超市買魚肉，宛如颱風後民眾搶食的模樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「小陀兒們」非常貪吃，激動吃飯的模樣超可愛。



由於冷凍的魚會流失大部分的營養，為了讓小陀兒們有活跳跳的魚吃，工作人員斜槓起漁夫生活，也從中體會捕魚的辛苦。急救站表示，他們每天提著蝦籠去到附近池塘設陷阱抓魚，但魚也不是省油的燈，同一個地點不會重複上當，工作人員只好增加捕捉次數，才能達到供需平衡。

▲吃飽開始泡澡玩水。



這群「小陀兒們」看到工作人員辛苦帶回來的活魚，高興得狼吞虎嚥，甚至還泡進魚盆洗澡，把魚撒的到處都是。急救站好氣又好笑地說，「這一幕讓人看了又愛又恨，愛牠們恢復活力，恨牠們把辛苦抓的魚亂撒，還好最後都有撿起來吃。 」；同時也祝福這群被吹來的海鳥，能夠珍惜食物吃好吃滿、早日野放，別再被颱風吹進來了。