清理貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板　奴才崩潰：像世界末日！

▲清理貓砂盆，竟然冒出百隻蟑螂。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者林韋辰／綜合報導

這個家不能要了！一名網友Yolanda Pan近日在臉書「爆廢公社」分享一段驚悚的家庭狀況，原來這天老公在幫愛貓清理貓砂盆，結果清到一半時，先是看見一兩隻蟑螂，隨著越清越多時，眼前竟然有上百隻蟑螂冒出，數量多到讓人頭皮發麻，家裡地板也瞬間被屍體淹沒。老公嚇到崩潰，直呼超像「世界末日」。

原PO在貼文中貼出震撼照，只見白瓷磁磚上，躺著滿滿大小不一的蟑螂，就連貓砂盆裡面也好幾隻。原PO表示，當時老公驚恐打給自己，並以「幾百隻」來形容當下的情況，但她一開始對老公的描述表示懷疑，認為對方可能在誇大其詞。

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這時老公堅稱他的說法並無誇張，並形容現場情況簡直是「世界末日」。他強調，蟑螂的數量越來越多，現在整個地上都是蟑螂，讓他感到極度壓力，甚至快要崩潰。原PO則表示，自己第一次在家裡看到蟑螂，沒想到首次就出現這麼多。

▲家裡出大事，貓貓不以為意。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



原PO透露，家裡的貓砂盆不只一個，強調貓咪都非常健康，而家裡的貓貓似乎對出現的蟑螂毫不在意，仍然安穩地睡著。這段精彩的故事在網路引發討論，也讓網友開了眼界，大家紛紛在底下留言，「房子此次變更坪數，沒了陽台。」、「這個不行啊～會想逃離」、「貓砂盆我們每天早中晚清」、「這個家我是不會要了！」、「貓砂盆太小了，可以準備大盆一點的」。同時也有人懷疑，可能貓砂盆太久沒清，才會釀成這件事發生。