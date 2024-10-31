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颱風來了！小燕子軍團「躲進陽台」避難　整齊排排站模樣超萌

記者林韋辰／採訪報導

好人有好報！康芮颱風來襲，夾帶超強風豪雨，嘉義一名網友Milu今（31日）一早起床，驚見家裡後陽台來了眾多小鳥，目測約有17隻小燕子通通躲進來。可愛的牠們整齊列隊，彼此保持安全的距離，一起等待暴風雨離開。

▲颱風來了！17隻燕子「躲進陽台」避難　整齊排排站模樣超萌（圖／網友mv_milu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲颱風來了，燕子通通躲進陽台避難。（圖／網友mv_milu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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網友Milu受訪時表示，當時起床想看看外面風雨，就發現一群燕子排排站好躲颱風，馬上拿出手機錄下這可愛的一幕。「我覺得超級可愛，就把牠們錄下來了！因為從來沒看過這個景象，而且我站在窗戶邊，牠們還是繼續待著。」

Milu家的陽台剛好不是迎風面，因此提供鳥兒一個安全的避風港。Milu觀察一陣子，鳥兒大約在中午時間通通飛走。「早上比較有風，牠們才躲，中午後就變小了，牠們就飛走了，也可能是出去覓食。」

▲颱風來了！17隻燕子「躲進陽台」避難　整齊排排站模樣超萌（圖／網友mv_milu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲燕子：等等要吃什麼？

Milu展現出對野生鳥兒的愛護，願意讓牠們待一陣子躲避風雨，這貼心行為在網路上引起討論。網友看完紛紛留言表示，「好可愛排排站」、「謝謝你們沒有驅趕牠們」、「謝謝您幫牠們遮風避雨」、「恭喜～燕子跟喜鵲來都代表有好事」、「小聲一點，他們在開會」、「颱風天幸好有這裡」、「你家是福地，謝謝給牠們躲風雨的地方」、「可以請小鳥們吃一些米喔，因為颱風天他們肯定覓食不到吃的，可為彼此結個善緣」。

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關鍵字： 燕子康芮颱風颱風避風港愛護動物

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