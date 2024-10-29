「小圓眼+豬鼻」全身胖胖！世界最醜青蛙「印度紫蛙」與恐龍共存

▲古老的印度紫蛙是活化石，曾與恐龍共存。（圖／翻攝自維基百科）



記者林韋辰／綜合報導

世界上最醜的青蛙就是牠！美國《富比士》（Forbes）雜誌報導，印度西高止山脈有種青蛙長相奇特，牠擁有胖嘟嘟的身體、粗壯四肢，以及小圓眼睛和豬鼻子，宛如河馬、鼩鼱和青蛙的雜交體。牠叫做「印度紫蛙」（Nasikabatrachus bhupathi），曾與恐龍共存，在恐龍滅絕中倖存下來，不斷演化至現在階段。

根據《富比士》報導，西高止山脈的長度約1,600公里，這裡的地質年代比喜馬拉雅山脈還要古老，並在岡瓦納大陸分裂時形成。罕見的印度紫蛙幾乎一生都在山脈地下度過，存活歷史悠久。有科學家推測，牠們血統可能在恐龍時代早已存在，此物種在2003年才正式被發現，並對生態價值給予高度關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西高止山脈是全球生物多樣性的重要熱點與進化過度區，意味著這高山擁有數以千計的物種，展現亞洲和非洲的獨特基因融合。自英國殖民時期以來，這獨特的棲息地不斷被砍伐與開發，種植咖啡、小豆蔻和生薑等種植園，使當地的生態環境持續受到威脅，導致許多包括紫蛙在內的瀕危物種棲息地被嚴重破壞。

「紫色青蛙的別名的靈感來自於被放逐的上帝！」《富比士》指出，印度紫蛙被譽為「世界上最醜的青蛙」，牠們一生都住在地底下，是個高效的挖掘者，利用楔形的頭骨和強壯的四肢朝下挖掘土壤，讓土壤變鬆、透氣，並有厚厚的樹冠遮蔽。同時牠們利用細長的鼻子捕食白蟻、螞蟻、蚯蚓和其他無脊椎動物。

一年之中，印度紫蛙只會在「雨季期間」短暫跑出來，利用如吸盤狀的鼻子和平扁的身體，附著在濕滑的石面上，努力尋找合適伴侶交配。體型較大的雌性青蛙會將較小的雄性背在背上，牠們會穿越不穩定的岩石和水域，尋找理想的溪流產卵。

印度紫蛙的特殊外型和地下生活模式，當地人稱呼牠們為「摩訶婆羅蛙」，這個名字來自印度神話中的一位被流放的神祇摩訶婆羅，相傳這位神祇每年只能離開地下一天。目前紫蛙的棲息地受到的保護有限，因當地的土壤和水源日益受到砍伐和農業擴張影響，以及氣候變遷影響，該地容易出現高降雨量，土地被侵蝕、棲息地喪失，紫蛙正面臨滅絕危機，數量正在持續減少。

紫蛙的發現引發了全球對西高止山脈保育的關注，科學家每10年就能在這裡發現超過100種新的兩棲物種。這片棲息地的重要性，不僅在於其古老的歷史，更在於其獨特的生態價值。如果未來無法有效解決生態破壞，這種奇蹟生物「印度紫蛙」恐怕永遠消失在人類世界。