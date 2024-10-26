群鳥聚集台北博覽會　「高蹺鴴、小水鴨、臺灣藍鵲」化身超Ｑ玩偶

▲高蹺鴴、小水鴨、臺灣藍鵲變成可愛玩偶，希望小朋友搶合照。（圖／台北市野鳥學會提供，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

台北國際賞鳥博覽會剛落幕，超過50所來自台北市、新北市、宜蘭縣等地的學校學生全程參與，為保育工作注入新能量。活動中，50位學生組成支援表演團隊，100位學生負責攤位設置及互動服務，還有30位國際志工協助展覽及跨國交流，展現了年輕一代在國內外舞台上的專業素養與熱情。

學生們以鳥類救傷、外來種防治、流浪貓議題和燕鷗保育為主題設計多元活動，吸引大批民眾參與，成功傳遞了保育精神。新北市鹿角溪溼地青年團的學生在活動期間積極協助國際攤位設置與嘉賓交流，讓海外賓客深刻感受到台灣年輕人的友善與熱忱。

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▲本屆博覽會不僅展現了豐富的保育成果，更突顯了臺灣年輕世代的專業與熱情。



台北市野鳥學會指出，馬來西亞觀鳥代表對台灣孩子的表現讚不絕口，表示要將他們的努力帶回馬來西亞與大家分享，並學習台灣的經驗，尤其是年輕人參與保育工作的模式。

▲學生發揮創意與專業，探討鳥類救傷、外來種危害、流浪貓問題，及燕鷗保育等議題。



新北市智光高級商工職業學校的學生化身三大吉祥物，分別是高蹺鴴、小水鴨和台灣藍鵲，成為大小朋友的合影焦點。兩支年輕的表演團隊也為活動增添了活力，有Mixcin Dance Academy帶來熱情洋溢的舞蹈，而一群平均年齡僅6歲的幼兒街舞團更以活潑有趣的演出掀起全場高潮。





台北市野鳥學會理事長李昭賢表示，「今年的活動展現了年輕世代在保育和國民外交中的無限潛力。他們不僅為保育注入新力量，更是推動台灣在國際上發光的橋樑。關渡賞鳥大賽的國中生周佑倫勇奪第二名，讓我們看到年輕世代的專業與毅力，也讓我們對未來的保育工作充滿信心。」

▲臺北國際賞鳥博覽會圓滿落幕。