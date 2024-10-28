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下樓丟垃圾！驚見「流浪貓」趴破舊床取暖　心疼照曝光惹鼻酸

▲下樓丟垃圾！驚見「流浪橘貓」趴破舊床上取暖　心疼照曝光惹鼻酸（圖／翻攝自微博／我也不知道選什麼名字）

▲天氣涼了，橘貓窩在廢棄床上取暖。（圖／翻攝自微博／我也不知道選什麼名字）

記者林韋辰／綜合報導

別人不要的垃圾卻是牠的寶貝！中國大陸一名網友在社區樓下倒垃圾，驚見一幕難過畫面。原來有人將家裡寵物不要的床墊，棄置在垃圾場，結果一隻流浪橘貓為了保暖，默默將它叼出來，安心窩在上面休息。網友將流浪貓無家可歸的照片PO到網路上，瞬間讓大家鼻酸，希望全天下的浪浪能平安度過冬天。

從照片中可見，一隻可愛的小橘貓將身體縮成小小一團，趴在廢棄寵物床墊上「取暖」。只見牠將破舊貓床視為珍寶，使用上看起來有滿意，也隨時對周遭環境保持警戒。大陸網友在微博上表示，自己看到這個畫面非常難過，「別人家裡貓咪不要的丟出來，可憐的小流浪卻把它當成寶貝。」

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原PO也提到，隨著天氣逐漸變冷，希望所有的小浪浪都能夠平安健康。這張照片馬上引起廣大的關注，許多人紛紛留言表達他們的感受。「看到這張照片真的很心酸，我們家的貓總是挑剔這個不要那個不要的，但對於流浪貓來說，每一樣東西都可能是寶貝。」、「哇，寶寶有後床墊了，床墊要是放在有頂的地方，就更好了」、「希望這個冬天，所有小流浪都能遇見心軟的神」，也有人認為，「也許是好心人給的」、「可能是有人特地給牠的，不過有個遮風避雨的地方那就更好了」。

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關鍵字： 流浪貓垃圾場床墊溫暖動物保護

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