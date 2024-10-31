嬤「抱回陌生狗」以為走失　孫傻眼2隻貴賓：明明跟家裡長不一樣

▲阿嬤亂抓一隻陌生狗狗回家，以為家裡的狗走失。（圖／飼主丸子姐姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

阿嬤不要亂撿欸！嘉義一名阿嬤日前返家，手裡慌張抱著一隻「小狗」，以為2歲貴賓狗「丸子」偷跑出去。沒想到一回來，發現狗孫丸子正在客廳玩玩具，根本沒走失。這下阿嬤不知道懷中「陌生小狗」是誰家的，此景也讓孫女傻眼直呼太荒謬，碎唸阿嬤「拜託～（這隻）明明跟家裡長不一樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陌生貴賓：我是誰？我在哪？



丸子的姐姐接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，當天有鄰居神色緊張，匆忙抱著這隻淺色的狗給我阿嬤，「（鄰居）說是我家狗走丟了，結果我阿嬤很緊張跑回家，整個快嚇死，然後看到我家狗狗正坐在客廳玩。」

丸子姐姐表示，當時自己跟狗狗也嚇傻了，「真的不要鬧了！這兩隻完全是不一樣的狗欸～拜託，阿嬤是真的超擔心丸子走丟，並倒一堆飼料強制餵新來的狗。」；後來丸子跟這隻貴賓新朋友一起玩耍，互相聞聞對方屁股，2隻還一起安靜睡覺，彷彿已經成為了好朋友。

▲家中貴賓丸子的顏色比較深（左），陌生貴賓顏色較淺。



「陌生貴賓」大約待在家裡2、3小時，一名老人家飼主才來家裡把牠領回，結束這場爆笑驚魂記。姐姐也透露，後來阿嬤超級捨不得狗狗回家，想說若掃不到晶片、等不到人出面認領，決定要養下來，很可惜沒多久被人接回家。

▲丸子：阿嬤～你怎麼帶別隻狗狗回家！



如此有趣的撿狗過程被分享到網路上，網友看完紛紛笑說，「阿嬤也太可愛了吧哈哈哈」、「哈哈哈好可愛，阿嬤很有愛，先帶回家安置在說，還好有你們，讓狗狗安心回家」、「阿嬤不要亂撿啊！去掃晶片了嗎」。

▲可愛的丸子個性活潑愛撒嬌，而且超聰明。