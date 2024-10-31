為減少浪浪！活動中心變「狗狗手術台」絕育　剪耳標記控管數量

▲獸醫師就近附近活動中心，幫狗狗結紮。（圖／新北市動保處提供，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處為了減少遊蕩犬貓，開放民眾與里長借用活動中心，委託獸醫師到現場進行遊蕩動物絕育手術。動保處近期赴三峽區三鶯部落，協助當地遊蕩犬貓寵物晶片登錄、狂犬病疫苗施打及在鄰近活動中心提供絕育手術服務，有效進行遊蕩動物控管，也宣導飼主責任及犬貓管理。

新北市動保處表示，當時接到民眾陳情三鶯部落附近遊蕩犬有增加情況，隨即派員現場與族長及里長會勘，並確認區域寵物飼養及遊蕩犬狀況。同時也就近將活動中心變成手術室，委託獸醫來幫浪浪結紮，當日總共完成10隻犬貓絕育手術，也開放民眾來報名，幫毛小孩植入晶片及施打狂犬病疫苗。

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▲毛小孩要打疫苗與植入晶片。



動保處每年提供絕育補助，鼓勵民眾主動幫犬貓絕育，並與里長合作集結附近民眾，調查該社區絕育手術隻數需求。若超過10隻以上，動保處可協調社區活動中心等適合場所，提供獸醫師就近進行絕育手術。

▲沒有絕育的母浪犬，常常懷孕生下寶寶，無形中增加社會隱藏成本。



新北市動保處強調，飼主應善盡管領責任，於公共場所也應隨時注意寵物動向，切勿疏縱寵物造成他人困擾。違反者將依照動物保護法第20條第1項規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，違者可依同法第31條第1項第9款處新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰。

▲活動中心變狗狗手術室，獸醫當天幫10隻狗狗結紮。



▲動保處與當地頭目、里長場地會勘，協助民眾寵物登記及狂犬病疫苗注射。