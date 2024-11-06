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日韓台頂尖大師「傳授寵物美容心法」　劉淑蕙：不斷進修永保熱忱

▲▼ 1106 寵物美容大師講座-劉淑蕙老師。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣萌寵美容大師劉淑蕙老師教大家用有效率的方式打造可愛造型。（圖／記者黃克翔攝）

記者林韋辰／台北報導

亞洲動物醫療協會攜手KCT台灣畜犬協會6日在台北舉辦「國際寵物美容大師講座」，邀請三位國際知名寵物美容大師，日本賽裝美容大師大村敏紀(Toshinori Omura)、韓國寵物美容大師朴恩澤(Silver Taek)及台灣頂尖「萌寵」美容大師劉淑蕙，專家親臨閒場授課，提供在寵物造型上的專業觀點與經驗。課程吸引上百名學員參加，並促進了美容師的技術提升。

▲▼ 1106 寵物美容大師講座-Silver Taek。（圖／記者黃克翔攝）

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▲韓國寵物美容大師朴恩澤(Silver Taek)。（圖／記者黃克翔攝）

來自韓國帥氣的美容大師朴恩澤(Silver Taek)率先開講，他以創新的藝術性著稱，將美容技術與創意巧妙融合，為每隻寵物量身打造獨一無二的造型。朴恩澤這次來台灣主要想分享「韓國比熊犬」的造型技巧，他表示，現在這種韓式比熊犬造型在海外逐漸流行，因此特別選擇這個主題，希望能透過講座與大家分享韓國比熊犬剪髮的重點。

▲▼ 1106 寵物美容大師講座-Silver Taek。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 1106 寵物美容大師講座-Silver Taek。（圖／記者黃克翔攝）

本來毛髮蓬鬆的狗狗，經過朴恩澤巧手改造，瞬間變成超立體臉蛋。朴恩澤先用3D狗狗圖講解操刀過程，每一次的下刀都有細膩的解釋。他提到在下刀前，會先觀察狗狗的臉型、耳朵是前傾或後傾，並設計出最適合的可愛臉型。

▲▼ 1106 寵物美容大師講座-Toshinori Omura老師。（圖／記者黃克翔攝）

▲日本賽裝美容大師大村敏紀分享國際賽事經驗。（圖／記者黃克翔攝）

日本賽裝美容大師大村敏紀則分享了他在國際比賽上的經驗。他提醒想要參加國際比賽的美容師，每個國家的比賽規定可能會有所不同，因此參賽前需要做足功課，並與經驗人士討論策略。此外，他也強調動物的檢疫準備工作同樣重要，否則可能會影響比賽進行。

▲▼ 1106 寵物美容大師講座-Toshinori Omura老師。（圖／記者黃克翔攝）

▲大村敏紀細膩的技法和對每個細節的極致追求，讓人印象深刻。（圖／記者黃克翔攝）

台灣頂尖萌寵美容大師劉淑蕙表示，寵物美容是一項需要不斷進修，才能永保熱忱的工作態度。她認為，真正的美容師應該能根據寵物的五官、毛質等特性，進行個性化的造型設計。劉淑蕙強調，寵物美容師需要觀察寵物最自然的姿態，並基於此做出適合牠們的造型。此外，她也提醒美容師，與寵物主人的溝通非常重要，以避免未來可能產生的誤會。

▲▼ 1106 寵物美容大師講座-劉淑蕙老師。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉淑蕙分享工作上的心法。（圖／記者姜國輝攝）

隨著寵物經濟不斷壯大，寵物美容產業成為飼主照顧毛孩的重要環節，從外觀護理到健康管理，美容師在毛孩生活中扮演了舉足輕重的角色。此次國際寵物美容大師講座提供全方位的專業提升機會，無論是剛入行的新手還是資深從業者，都能從中獲得寶貴的經驗與靈感。

▲國際美容大師講座 。（圖／記者姜國輝攝）

▲美容狗狗完成造型。

▲國際美容大師講座 。（圖／記者姜國輝攝）

▲美容犬完成後，披上超華麗的禮服，吸引全場目光。（圖／記者姜國輝攝）

▲國際美容大師講座 。（圖／記者姜國輝攝）

▲亞洲動物醫療協會舉辦的國際寵物美容大師講座圓滿完成，上百位學員收穫滿滿。（圖／記者姜國輝攝）

關鍵字： 寵物美容國際大師造型技巧美容師學習

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