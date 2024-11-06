寵物美容大師講座登場！日韓台老師親自操刀　獸醫傳授保健知識

▲國際寵物美容大師講座6日盛大登場，邀請國際頂尖專家來交流寵物美容知識。（圖／記者黃克翔攝）



記者林韋辰／台北報導

國際寵物美容大師講座6日在台北盛大登場，亞洲動物醫療協會攜手KCT台灣畜犬協會，邀請國際頂尖專家來聽親自授課，有來自日本賽裝美容大師大村敏紀(Toshinori Omura)、韓國寵物美容大師朴恩澤(Silver Taek)，以及台灣頂尖「萌寵」美容大師劉淑蕙，三位大師分享各自在美容領域的成功經驗，並現場操刀示範，講座吸引上百名學員參加，這不僅讓學員專業技能再提升，也是促進國際交流的寶貴平台。

為了提升國內寵物美容師的專業技能與國際接軌，這場「國際寵物美容大師講座」活動獲得農業部動物保護司大力支持。農業部動保司司長江文全表示，這次活動邀請到日本、韓國、台灣的頂尖美容專家，來跟大家一起互相學習，從農業部統計數據上來看，推估寵物產業產值在這幾年快速成長，預估會超過600億，其中食物、醫療是主要的佔比，第三個佔比就是美容，尤其是在狗的部分，顯示出飼主很重視毛小孩本身健康與飲食外，美容也很重視。

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▲上百名學員熱情參與，提升寵物美容專業競爭力。（圖／記者黃克翔攝）



農業部動保司司長江文全提到，在大家努力下，讓寵物相關產業蓬勃發展，農業部站在動物保護的主管機關，同時也是產業的一個輔導機關，我們非常樂見產業繼續蓬勃發展，也期盼在座的夥伴一起去強化動物保護工作，在投入產業的同時也幫助我們的消費者、我們的飼主、毛小孩。

亞洲動物醫療協會秘書長許生忠表示，這次很高興邀請到具有影響力的KCT台灣畜犬協會共同舉辦，亞洲動物協會成立時間不久，但是我們擁有非常遠大的目標，希望可以利用自己的一些資源跟一些努力，來為台灣做一個動物保護。在寵物美容、食品安全、健康等等，一起來盡一份心力。

▲帥氣的韓國寵物美容大師朴恩澤(Silver Taek)一出場深受歡迎，他在現場展示獨一無二的「韓式造型」。（圖／記者黃克翔攝）



韓國寵物美容大師朴恩澤(Silver Taek)首先開講，他透過3D立體圖講解狗狗美容步驟，並依照狗狗的臉型、耳朵前傾後傾、毛量等外觀，進行詳細評估後再開始設定造型。實際操刀過程中，美容大師朴恩澤細膩介紹每一刀的過程與手法，以及觀看的視角提醒，並提醒底下學員，在剪的過程中一定要慢慢修，先做好一個框架，不要一次就剪太多，邊剪邊注意左右對稱、平衡。最後老師還親切準備精美禮物，有獎徵答送給答對問題的學員。

▲日本賽裝美容大師大村敏紀(Toshinori Omura)以細膩的技法聞名，在國際賽事上，獲得超過500個永遠冠軍。（圖／記者黃克翔攝）



國際知名的日本賽裝美容大師大村敏紀(Toshinori Omura)，以其細膩的技法和對每個細節的追求而聞名，他專精寵物美容比賽，向學員分享比賽美容犬的歷史，以及在參加國際賽事上的心法、注意事項，像是剪的過程也要思考到狗狗走路呈現的線條。大村敏紀表示，貴賓犬是優雅的犬隻，變換形狀非常多種，未來也會一直在變，提醒學員未來一定要持續精進自己的技巧。

▲大村敏紀先幫美容犬梳毛，仔細修剪每個角度。（圖／記者黃克翔攝）



台灣萌寵美容大師東森寵物雲劉淑蕙老師則擅長幫寵物做成「萌系造型」，主打用快速、高品質的方法幫寵物設計出合適造型。美容師劉淑蕙也會依照狗狗的五官、身材比例做視覺上的調整，宛如「魔法師」一樣，可以將狗狗的優點凸顯出來、缺點遮起來，像是短腿變長腿、胖胖汪變瘦子等。劉淑惠教現場學員打造出大眾最喜歡的造型，透過技巧幫助提升工作效率，以滿足客人不同的需求。

▲台灣萌寵美容大師劉淑蕙教學員用最有效率的方式進行操作，漂亮同時也兼顧品質。（圖／記者黃克翔攝）



國際寵物美容大師講座也安排慈愛動物醫院資深獸醫師詹禾軒，分享寵物在皮膚、骨骼上保健的注意事項。像是發現寵物皮膚有病灶，建議先治療，不要先洗澡，先帶給獸醫診斷後再來決定。同時也提到，常見的皮膚原因大多是，細菌、真菌、寄生蟲、內分泌、過敏、外耳炎、其他原因等，以及展示呈現的各種症狀。獸醫在現場也教學員如何觀察毛孩骨頭問題、日常保健預防，以及寵物發生骨折的必要措施，這些重要的健康知識讓學員在操作過程中，能更好地照顧毛小孩整體的健康，並且提升專業競爭力的關鍵領域。

▲慈愛動物醫院資深獸醫師詹禾軒分享狗狗皮膚與骨骼的保健知識。（圖／記者黃克翔攝）



亞洲動物醫療協會7日在台中也將舉辦「國際寵物美容大師講座」，讓國內外寵物美容師都能來一起交流，學習更專精的美容技巧，提升技術。