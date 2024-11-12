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「食蟻獸揹寶寶」超逼真雕像藏身動物園　樹懶躲起來觀察遊客！

▲「食蟻獸揹寶寶」超逼真雕像藏身動物園　樹懶躲起來觀察遊客！（圖／台北市立動物園提供）

▲熱帶雨林區來了新夥伴，動物雕塑與遊客捉迷藏。（圖／台北市立動物園提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

台北市立動物園熱帶雨林區近日有了新成員，但這些新夥伴並非活在籠內，而是藏身在步道上的動物雕塑！動物園今年新設置了大食蟻獸、樹獺、水豚等三種主題的動物雕塑，讓遊客在參觀途中有驚喜的發現，也能與這些栩栩如生的雕塑留下合影。

▲「食蟻獸揹寶寶」超逼真雕像藏身動物園　樹懶躲起來觀察遊客！（圖／台北市立動物園提供）

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▲灌木叢怎麼有雙眼睛正往步道望？原來是樹獺雕塑悄悄觀察路過的大家。

動物園表示，這些新夥伴雕塑以南美洲熱帶雨林棲息的物種為主題，與動物園熱帶雨林區的環境與動物相互呼應。在棕蜘蛛猴島旁的遊客步道，大食蟻獸造型的雕塑從植栽間探出頭來，身上還背著食蟻獸寶寶，模擬育幼的溫馨情景。而在灌木叢中，可能會發現樹上有雙眼睛正往步道望，原來是樹獺攀在樹幹上悄悄觀察路過的遊客。再向前走，會在黑吼猴的活動場附近看到一群水豚親子雕塑，呈現牠們在水中休憩的姿態。

▲「食蟻獸揹寶寶」超逼真雕像藏身動物園　樹懶躲起來觀察遊客！（圖／台北市立動物園提供）

▲大食蟻獸雕塑從植栽間探出頭來，還背著食蟻獸寶寶，模擬育幼的溫馨情景。

動物園內的動物雕塑向來深受民眾喜愛，如非洲動物區河馬廣場的河馬群，以及企鵝館入口處的世界企鵝雕像群等，都是許多人的童年回憶。此外，白犀牛活動場附近的犀牛寶寶雕塑，則是以非洲「犀牛孤兒院」故事為背景，象徵這個非營利機構專門收容失去庇護、受到生存威脅的犀牛寶寶。

▲「食蟻獸揹寶寶」超逼真雕像藏身動物園　樹懶躲起來觀察遊客！（圖／台北市立動物園提供）

▲水豚親子雕塑是民眾合照的熱門選擇。

動物園指出，除了新設的雕塑，熱帶雨林區和穿山甲館周遭原先就有好幾隻穿山甲雕塑，有些在步道扶手上、有些則在造景岩石上。遊客們來到動物園參觀時，歡迎考驗一下自己的眼力，找找園區內的動物雕像！不過也請記得不要攀爬、破壞雕塑作品，才能維護作品讓大家都有機會欣賞。

▲「食蟻獸揹寶寶」超逼真雕像藏身動物園　樹懶躲起來觀察遊客！（圖／台北市立動物園提供）

▲熱帶雨林館周遭原先就有好幾隻穿山甲雕塑，發揮好眼力找找牠們在哪裡。

今年是台北市立動物園建園的110周年，園區內設置了許多園慶主題的裝飾供民眾拍照留念、社群網站打卡，留下特別的回憶。大門廣場周邊及教育中心附近、兒童動物區有可愛的動物插圖立牌、社群相框、Taipei ZOO裝置等打卡點，主軸步道上鄰近熱帶雨林區的花坡還有回收材料布置而成的裝置藝術，是建園110周年園慶的13物種LOGO圖案，大家行經時路過時不妨大方拿出手機拍照，不要錯過今年期間限定的打卡點。

▲「食蟻獸揹寶寶」超逼真雕像藏身動物園　樹懶躲起來觀察遊客！（圖／台北市立動物園提供）

▲主軸步道上鄰近熱帶雨林區的花坡，有動物園建園110周年園慶的13物種布置。

關鍵字： 雕塑台北市立動物園熱帶雨林區南美洲新增

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