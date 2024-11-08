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生態界悲慟！20年老鷹專家「沈錦豐」醫院病逝　拍鳥到最後一刻

▲20年老鷹專家「沈錦豐」（圖／翻攝自Facebook／沈錦豐）

▲20年資深老鷹專家「沈錦豐」突然病逝，生態界人士哀慟。（圖／翻攝自Facebook／沈錦豐）

記者林韋辰／綜合報導

國家痛失英才！基隆鳥會理事長沈錦豐是知名野鳥攝影專家，致力推動生態環境保育與教育，守護野鳥20多年。尤其他對黑鳶、遊隼等猛禽特別有研究，執導拍攝多部紀錄片，生態界稱呼他為「老鷹專家」。如今家屬證實沈錦豐7日晚間在基隆長庚醫院因「猛爆性肝炎」往生，其子女正處理後事中。消息一出，生態界人士痛心不已，並感謝沈老師多年來的默默付出。

基隆鳥會理事長沈錦豐時常在臉書紀錄鳥類，經常上山跑遍老鷹棲地，四處調查生態，一生奉獻給台灣的生態，也致力於生態影像紀錄、推廣講座、調查計畫等工作。沈老師最後貼文停在10月28日，是一則紀錄東方澤鵟飛翔的英姿，這篇文章也馬上湧入大家的悼念，感念沈老師20多年來所錄下的珍貴資料。

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▲20年老鷹專家「沈錦豐」（圖／翻攝自Facebook／沈錦豐）

▲沈錦豐四處調查生態，幫台灣留下許多珍貴生態紀錄。（圖／翻攝自Facebook／沈錦豐）

沈錦豐的家屬在臉書表示，沈錦豐早期發現腸室炎的症狀時，並未進行大腸內視鏡檢查。當病情嚴重到被診斷為大腸癌四期時，他已經接受過多次的化療、手術和標靶治療。儘管病情嚴重，沈錦豐卻選擇不休養，而是用生命最後的力氣繼續他的生態工作，一邊治療一邊拍攝老鷹。他四處奔波紀錄生態影像，接受推廣講座邀請，進行調查計畫，並且繼續擔任鳥會理事長，持續為生態發聲。

▲遊隼媽「捕獲肥美鴿子」霸氣飛回巢穴　帶肉肉大餐給4寶寶享用（圖／基隆鳥會常務理事沈錦豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一拍就是好幾天、好幾個月，沈錦豐拍出許多感人的紀錄。畫面中是遊隼寶寶等待媽媽回巢的期待模樣。（圖／基隆鳥會常務理事沈錦豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

沈錦豐多年來勇敢抗癌，他為人也相當幽默與溫暖，用逗趣口吻、溫馨感人的方式呈現野鳥，像是黑鳶爸爸餵食小孩的出槌過程，或是遊隼寶寶在洞穴中「獨自求生3年」、鳳頭蒼鷹與台灣藍鵲奇妙PK等紀錄，常常讓觀看的人會心一笑，從中更認識在台灣生活的猛禽與鳥類，進而達到生態教育。沈錦豐也曾在海洋廣場前，展示老鷹感人的故事，例如追蹤多年老鷹，腳環配戴K9的「綠豆眼」，或是受傷獲救的獨眼黑鳶「大眼仔」。

▲遊隼「前後晃動完」把女友踹下山崖！　專家曝背後原因。（圖／網友沈錦豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沈錦豐也常常拍到許多搞笑畫面，像是遊隼交配完，竟然把對方踢下山崖。（圖／基隆鳥會常務理事沈錦豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更讓人傳奇的是，沈錦豐僅有高中畢業學歷，還是一位超過30年資歷的計程車司機，在2001年擔任基隆鳥會理事長，他的博學多聞讓大家稱呼為「沈老師」、「老鷹專家」。新北市政府2021年發表的「遊隼的故事」紀錄片，就是由沈錦豐擔任導演，分享6年多來的保育成果。他也與成員一起推動搶救金龍湖、黑鳶計畫、秋紅湖事件、守護深澳象鼻岩、內寮濕地、永續基隆嶼、海豹岩計畫，建置基隆物種資料庫等，獲得過國家環境教育獎。

▲▼鸕鶿來台過冬「基隆河吃到飽」　吃掉45萬尾吳郭魚罕見畫面曝光。（圖／基隆鳥會沈錦豐提供）

▲鸕鶿來台過冬「基隆河吃到飽」，沈錦豐拍到牠們吃掉45萬尾吳郭魚。（圖／基隆鳥會常務理事沈錦豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲遊隼媽「捕獲肥美鴿子」霸氣飛回巢穴　帶肉肉大餐給4寶寶享用（圖／基隆鳥會常務理事沈錦豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲遊隼捕獲肥美鴿子回巢。（圖／基隆鳥會常務理事沈錦豐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲沈錦豐遇到多年前救過的黑鳶M6，帶牠去野放，結果牠猶豫許久都不飛。（影／基隆鳥會常務理事沈錦豐提供）

關鍵字： 野鳥攝影生態保育悼念台灣基隆鳥會理事長沈錦豐老鷹專家

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