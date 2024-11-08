波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！

▲藍色波斯貓車禍受傷，當時口鼻流血倒在路旁。（圖／新北市動物保護處提供，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處近日成功救援一隻受傷的藍色波斯貓，並幫牠找到新家。這隻可憐的波斯貓在新店區寶橋路被發現，當時牠全身髒污、口鼻流血、身體消瘦、虛弱無力，倒臥在路邊。經過動保處的緊急救援，貓貓送至毛寶貝醫療中心治療與康復，後來被新竹縣的賴小姐認養，並取了新名字「小藍」。

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▲小藍在溫暖的被子上休息。



動保處獸醫師李建沛表示，這隻藍色波斯貓應該是長期流浪營養不良，導致身子瘦弱無力，車禍後無法走路。所幸經過外傷手術縫合，傷口已經復原。至於呼吸道感染的部分，由於波斯貓屬於臉型扁平類的貓，其天生頭顱內縮、鼻孔狹窄、舌頭肥厚及軟顎過長等身體特殊結構，常會發生感冒、鼻竇炎、氣喘、過敏及鼻氣管炎或卡里西等上呼吸道疾病，且麻醉時最好使用氣麻機比較安全，所幸認養人在了解這些細節後仍願意收養小藍，並承諾會細心照顧給牠一個溫暖的家。

▲小藍剛到動物之家的樣子。

動保員黃素慧表示，小藍剛到動物之家時，毛髮稀鬆打結又乾又瘦，而且感冒鼻膿嚴重，整個臉都髒髒的，還好牠食物不錯，每天吃光光食物與「藥粉」。小貓也在陳姓愛心志工幫忙下，每周洗澡與理毛照顧，體型逐漸變圓潤，毛髮也長的又藍又亮，開始有波斯國貓的貴族氣息。

▲洗澡後變可愛了。



新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得我們盡全力來拯救保護。呼籲鼓勵民眾若遇需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話報案。另外也鼓勵民眾到收容所認養動物，認養犬貓享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利。

▲扁臉貓麻醉時，最好使用氣麻。



▲小藍幸運有新家庭來照顧。