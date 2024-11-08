ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！

▲波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！（圖／新北市動物保護處提供。）

▲藍色波斯貓車禍受傷，當時口鼻流血倒在路旁。（圖／新北市動物保護處提供，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處近日成功救援一隻受傷的藍色波斯貓，並幫牠找到新家。這隻可憐的波斯貓在新店區寶橋路被發現，當時牠全身髒污、口鼻流血、身體消瘦、虛弱無力，倒臥在路邊。經過動保處的緊急救援，貓貓送至毛寶貝醫療中心治療與康復，後來被新竹縣的賴小姐認養，並取了新名字「小藍」。

▲波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！（圖／新北市動物保護處提供。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小藍在溫暖的被子上休息。

動保處獸醫師李建沛表示，這隻藍色波斯貓應該是長期流浪營養不良，導致身子瘦弱無力，車禍後無法走路。所幸經過外傷手術縫合，傷口已經復原。至於呼吸道感染的部分，由於波斯貓屬於臉型扁平類的貓，其天生頭顱內縮、鼻孔狹窄、舌頭肥厚及軟顎過長等身體特殊結構，常會發生感冒、鼻竇炎、氣喘、過敏及鼻氣管炎或卡里西等上呼吸道疾病，且麻醉時最好使用氣麻機比較安全，所幸認養人在了解這些細節後仍願意收養小藍，並承諾會細心照顧給牠一個溫暖的家。

▲波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！（圖／新北市動物保護處提供。）

▲小藍剛到動物之家的樣子。

動保員黃素慧表示，小藍剛到動物之家時，毛髮稀鬆打結又乾又瘦，而且感冒鼻膿嚴重，整個臉都髒髒的，還好牠食物不錯，每天吃光光食物與「藥粉」。小貓也在陳姓愛心志工幫忙下，每周洗澡與理毛照顧，體型逐漸變圓潤，毛髮也長的又藍又亮，開始有波斯國貓的貴族氣息。

▲波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！（圖／新北市動物保護處提供。）

▲洗澡後變可愛了。

新北市動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得我們盡全力來拯救保護。呼籲鼓勵民眾若遇需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話報案。另外也鼓勵民眾到收容所認養動物，認養犬貓享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利。

▲波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！（圖／新北市動物保護處提供。）

▲扁臉貓麻醉時，最好使用氣麻。

▲波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！（圖／新北市動物保護處提供。）

▲小藍幸運有新家庭來照顧。

關鍵字： 新北市動保處波斯貓認養救援車禍感冒小藍

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

日韓台頂尖大師「傳授寵物美容心法」　劉淑蕙：不斷進修永保熱忱

寵物美容大師講座登場！日韓台老師親自操刀　獸醫傳授保健知識

清理貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹滿地板　奴才崩潰：像世界末日！

嬤「抱回陌生狗」以為走失　孫傻眼2隻貴賓：明明跟家裡長不一樣

黑白貓超黏人「8kg肉身重壓胸口」　阿母熱敷中求救：該減肥了啦

叩叩叩！獸醫沿街敲門「幫猴硐貓打針」　加強照護觀念

曾文溪畔出現4隻鵝　鳥友一看揭開「珍稀身分」：來自北極白額雁

被主人帶出門強迫社交！虎斑貓突然出現1反應　網爆笑：超I型人

6公尺鯨鯊出現在河口隔天離世　確認為大阪海游館「海君」

虎牌以前「真的有老虎」！　公司池塘喝水「拍雜誌」長大送動物園

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

狗狗被遺棄在獸醫院

萌貓跟爸玩「疊手遊戲」玩到生氣！爸笑：輸不起

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

2貓聊天「被人類插嘴」　男喵一聲被瞪：對不起

懶惰柴不出門「躺平裝聾」　媽用腳推到門口超吃力XD

8kg胖貓半夜呆坐廚房！無聲抗議盯碗盤　媽頭疼：7年來都這樣

鼠寶開門離家出走3天！　在庭院認出飼主身影「主動低頭給摸摸」

波斯貓車禍又感冒「整臉髒髒的」　康復後飄貴族氣息幸運找到家！

獸醫：守護毛孩健康才能與你相伴到老　法國皇家送「健檢金」倡健檢及早

萌貓調戲工程師「下秒大口狠咬」　媽見2傷痕嘆：哪天會不會被告

女發現花盆「突然長出4隻小貓」　530萬網羨慕：用什麼神奇種子

壽山動物園「萬聖節南瓜派對」　精美造型料理秒被解決

邊境牧羊犬站起偷吃還打翻飲料　奴才驚慌瞬間鏡頭完美捕捉

神秘槍手朝院子開槍　寵物犬「半邊下巴射碎」女主人救牠也中彈

曼赤肯小貓洗澡滿臉問號超冷靜　像在洗「布娃娃」無辜呆萌不敢動

呆萌柯基玩自動球球發射器　放進烏龜娃娃「歪頭燦笑」期待等拋出

周杰倫曝「新歌等超久」原因　1事堅持24年自認：不是唱將

前男團主唱遇連環車禍驚嚇過度　還爆失眠「頭皮狂冒紅疹」！

重大開發及產業加持　台南房價續漲「這一區」交易量爆增5成

表揚3區155績優里鄰長　謝國樑盼大家作市政好夥伴

屈中恆現身還原「錄影假牙噴出」　 超糗過程全場笑噴：很丟臉耶！

【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府　雙方深化友好交流

表面友善、實則滿肚子壞水三大星座！TOP 1神秘當偽裝　個性冷靜超懂算計

正妹空姐與「小氣機師」交往曝摳門事跡！　小S一聽傻眼：無可原諒

美兒少猥褻犯入台AIT早就示警　葉元之轟：政府蹣跚像恐龍

寵物動物熱門新聞

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

虎牌以前真養過老虎　還上過雜誌

潦草貓被吵醒「氣到炸毛」怒瞪媽

生態界悲慟！老鷹專家沈錦豐病逝

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

獒犬玩椰子自嗨　用鼻子頂追球跑

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

大赤鼯鼠鑽謢網　萌樣引多人搶拍

男上廁所發現巨蟒　2天後又來一條

寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力

做壞事被逮！汪裝乖找阿公當靠山

女發現花盆　「突然長出4隻小貓」

曼赤肯幼貓洗澡　呆萌無辜不敢動

讀者迴響

熱門新聞

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

6米鯨鯊河底亡　為大阪海游館海君

虎牌以前真養過老虎　還上過雜誌

潦草貓被吵醒「氣到炸毛」怒瞪媽

生態界悲慟！老鷹專家沈錦豐病逝

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

獒犬玩椰子自嗨　用鼻子頂追球跑

白鼻心台大現身　一家五口過馬路

大赤鼯鼠鑽謢網　萌樣引多人搶拍

男上廁所發現巨蟒　2天後又來一條

寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力

做壞事被逮！汪裝乖找阿公當靠山

女發現花盆　「突然長出4隻小貓」

曼赤肯幼貓洗澡　呆萌無辜不敢動

台南市動保處沒入17隻小型品種犬將開放認養抽籤

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

狗狗被遺棄在獸醫院

狗狗被遺棄在獸醫院

萌貓跟爸玩「疊手遊戲」玩到生氣！爸笑：輸不起

萌貓跟爸玩「疊手遊戲」玩到生氣！爸笑：輸不起

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

白鼻心「一家五口」台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面