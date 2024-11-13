東森寵物攜手法國皇家！推動「糧心助浪」公益捐糧　關懷熟齡毛孩

▲東森寵物與法國皇家一同攜手做公益，活動期間每賣出1公斤乾、濕糧食，及捐贈10%飼料給「諾亞方舟動物同樂協會」。（圖／東森寵物提供）

記者林韋辰／綜合報導

東森寵物與法國皇家共同推動「糧心助浪」公益捐糧活動，以行動呼籲社會重視老病殘貓犬的照護需求，傳遞「終養不棄養」的理念。自11月14日（四）至12月11日（三），至全台東森寵物門市購買法國皇家乾、濕飼料，每購買1公斤，法國皇家即捐贈10%的飼料給「諾亞方舟動物同樂協會」，讓每位飼主的購買行動轉化為實質的關愛支持。

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▲一起終養不棄養，也多多給老病殘貓犬認養的機會。



推動終養理念 東森寵物為毛孩打造溫暖未來

一向支持毛孩福祉的東森寵物，與法國皇家共同攜手，期望以科學營養支持熟齡毛孩的生活。東森寵物負責人表示：「隨著毛孩逐漸步入熟齡期，飼主對其需求應更加關注。我們希望通過與法國皇家、諾亞方舟動物同樂協會合作，進一步推廣關懷老病殘毛孩的責任意識，讓更多人加入守護行列，提供這些毛孩一個有愛的晚年。」

與諾亞方舟攜手 守護熟齡貓犬

多年來，諾亞方舟動物同樂協會致力於照護年老、患病毛孩，創辦人戈家黎女士表示：「我們的目標是讓這些弱勢貓犬擁有愛與溫暖的生活。法國皇家與東森寵物的捐糧活動，正是為了這些熟齡貓犬提供關愛，幫助牠們在晚年安享生活。」至今，諾亞方舟已救助超過100隻來自無良繁殖場或收容所的熟齡貓犬，並為約50隻貓犬找到新家，為老年毛孩提供愛的歸宿。

邀您一同參與愛心行動，共同捐糧助養

法國皇家與東森寵物誠摯邀請飼主們一起加入此次公益行動，讓每次購買都能傳遞愛心。活動期間，凡於東森寵物門市購買法國皇家產品，即為弱勢貓犬的幸福晚年盡一份力。

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【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，現已擁有131間門市，是台灣規模最大的連鎖寵物品牌。我們提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。擁有超過300位專業美容師，服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，擁有超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供即時且專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於提供最優質的產品與服務，讓每一位寵物和飼主享受幸福美滿的生活。