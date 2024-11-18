「遇奶貓別亂摸」先觀察媽動向　動保處建議「全家一起救援最棒」

▲餵養超可愛的小奶貓。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

每到貓咪繁殖季節，新北市政府動保處常接獲民眾通報，在街角暗處發現一窩或走失沒有貓媽媽看護的小貓，動保處會請各動物之家前往救援，並偕同志工擔任「奶貓手」，照顧這些失去母貓的小貓，讓牠們能夠健康成長，並找到幸福的家。同時動保處也徵求，更多有意願民眾當「奶貓代養家庭」，歡迎與各動物之家聯繫。

新北市政府動保處與淡江大學關懷動物社合作，共同為貓咪繁殖季節中的小奶貓提供救援。動保處表示，淡江大學關懷動物社的社員及幹部們，都是熱血好義的青年，每當「奶貓潮」來臨時，常與淡水動物之家合作，將小奶貓迅速地接回，好好的餵養和照顧，並成立了粉絲專頁作為動物的「中途之家」，且使用許多社群軟體宣導，希望藉由網路平台的方式，提高毛寶貝的能見度，讓牠們找到一個幸福的家。

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▲熱心學生擔任奶貓手，並在臉書幫忙找家。

奶貓在喵喵叫時超可愛，讓人好想摸一摸，但動保處建議，要伸出援手之前，請先仔細觀察、千萬別急著帶走與觸摸。動保處說明，當遇到奶貓時，應先觀察貓媽媽是否在附近，並觀察一段時間，判斷是否被貓媽媽拋棄。如果奶貓身處危險地，如馬路邊或快車道，應將奶貓移到安全地方。另外也不要直接觸摸貓咪，建議先戴上手套或塑膠袋再移動，避免小貓沾上人的氣味，容易被貓媽媽拋棄。

▲要救援小奶貓的話，建議將母貓和小貓全家一起帶回接受治療與照顧。



動保處提醒，救援小奶貓最好是將母貓和小貓全家一起帶回接受治療與照顧。若發現有未絕育的母貓，可借用誘貓籠執行TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗及原地回置），從源頭管控以減少流浪貓的產生。新北市有8間動物之家收容許多犬貓，需要有照顧經驗的民眾協助照顧奶貓，最終幫他們找到一個溫暖的家。歡迎民眾一起報名參加代養家庭行列，一起守護毛寶貝的未來。

▲熱心學生迅速衝到動物之家接小奶貓。