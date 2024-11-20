姐姐回家黑貴賓氣炸汪汪　「一路碎念」激動帶去用餐區：通通沒了

記者林韋辰／採訪報導

抱歉都是奴才的錯！新北市板橋區有一隻15歲的黑貴賓波比（Bobee）聰明又可愛，這天牠獨自在家，終於盼到有人回家，立刻衝上前「激動汪汪」。飼主姐姐原以為愛犬太想念自己了，正在熱情迎接，沒想到發現波比表情不對，還開始一連串碎碎念，並帶領自己到用餐區，原來牠正在抗議飼料和水水都沒了。

▲波比：快點啦～你看！（圖／IG「ohnobobee」授權提供）



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從影片中可見，波比眼神直直盯著姐姐看，看了幾秒後，開始情緒爆炸汪汪汪，擺明有事情想說。只見牠吠了幾聲後，馬上後退幾步，示意姐姐快點跟上。波比把姐姐帶用餐區後，一邊抬頭凝視姐姐，一邊緊盯「空空碗」，宛如在用力抗議，「你這奴才怎麼當的！飼料水水都沒了啦～」。

▲波比：飼料通通沒了（氣）！（圖／IG「ohnobobee」授權提供）



姐姐看到這一幕瞬間笑出來，原來波比的飯飯區已經空空如也，只剩下3個大空碗，一粒飼料也不剩，就連平時的點心也不見蹤影。姐姐覺得波比實在太可愛與聰明，趕緊愧疚加水與放飯，「我整個笑翻～牠真的很生氣啊！」

▲波比是一隻貪吃小狗狗。（圖／IG「ohnobobee」授權提供）



波比是一隻15歲的老狗奶奶，牠的個性非常活潑且貪吃，面對吃的東西總是搶第一。同時波比也是一隻慢熟型I狗，要人類主動先跟牠玩才肯親近，平常覺得自己是人，在外面散步從不搭理其他隻狗，只對「全白狗狗」有興趣。

▲波比把自己當成人。（圖／IG「ohnobobee」授權提供）



▲波比是全家人的心肝小寶貝。（圖／IG「ohnobobee」授權提供）



▲▼波比：本汪是內向小狗狗！（圖／IG「ohnobobee」授權提供）