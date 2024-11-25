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「鮮嫩葉菜」幫助生病兔兔恢復食慾！　嘗百草飲食多樣化更健康

「鮮嫩葉菜」幫助生病兔兔恢復食慾！　嘗百草飲食多樣化更健康（圖／新北市動保處提供） 

▲4個月齡以下的幼兔建議不要一次給太多野菜，應少量慢慢給予。（圖／新北市動保處提供）

記者林韋辰／綜合報導

台灣的兔子飼養數量僅次於犬貓，但大眾對於兔子的認識卻仍未普及。新北市政府動保處為此提醒，兔子的飲食應該多元化，主食應該是大量的新鮮牧草與充足的乾淨飲水，而非紅蘿蔔或只有乾燥牧草，後者容易造成營養不均衡。

「鮮嫩葉菜」幫助生病兔兔恢復食慾！　嘗百草飲食多樣化更健康（圖／新北市動保處提供）

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▲足夠的新鮮葉菜可幫助生病兔兔恢復食慾。

台灣蔬菜種類繁多約有一百餘種，栽培面積達17萬公頃，一年四季都有出產相對應的時令蔬菜。這些蔬菜，除了辛香料與菇類，大都能供給兔寶許多乾燥牧草無法提供的營養價值，尤以深綠色蔬菜如芥藍菜、油菜、地瓜葉等為佳。此外日常生活中常見的雜草，如黃鵪菜、小金英、車前草、桑葉、大黍、構樹和狼尾草等，也都是兔寶每日飲食中優良的維生素與纖維來源。

「鮮嫩葉菜」幫助生病兔兔恢復食慾！　嘗百草飲食多樣化更健康（圖／新北市動保處提供）

▲新嫩的葉菜可提供水分與各種維生素。

動保處獸醫師陳羿方表示，由於台灣氣候悶熱潮濕，大多數飼主都選擇乾燥牧草做為主要糧食，因為好保存且不易腐壞。市售乾燥牧草為了長久保存，必須將枝葉烘乾去除大部分水分，這樣會導致諸多營養尤其是維生素在高溫脫水日照過程中流失，如果能再額外搭配新鮮當令食材，就可以補足乾燥牧草所欠缺的各種維生素及微量元素。

「鮮嫩葉菜」幫助生病兔兔恢復食慾！　嘗百草飲食多樣化更健康（圖／新北市動保處提供）

▲大黍纖維含量充足，是良好的新鮮食材選擇。

新北市動保處強調，飼主應重視多元化新鮮飲食的優點與重要性，並提醒飼主任何新鮮食材都應仔細清洗，確認清除可能殘留的化學藥劑與髒污後再餵給兔寶吃。此外，動保處也會定期舉辦免費的兔寶飼育及保健課程，歡迎大家定期上新北動保處粉絲頁網址關注開課消息，一同攜手提升新北市兔寶的健康與生活品質。

「鮮嫩葉菜」幫助生病兔兔恢復食慾！　嘗百草飲食多樣化更健康（圖／新北市動保處提供）

▲萌兔嘗百草，飲食多樣化會更健康。

「鮮嫩葉菜」幫助生病兔兔恢復食慾！　嘗百草飲食多樣化更健康（圖／新北市動保處提供）

▲桑葉多種植在校園內。

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關鍵字： 兔子飲食健康飼養新北市動保處

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