貴賓西施「卸妝前後」差超多　洗澡扁臉→吹完毛水汪大眼變帥哥！

▲米米卸妝前後超差多，但都一樣可愛。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「米米 米可說吠話」提供）



記者林韋辰／綜合報導

都是可愛大帥哥！寵物粉專「米米米可說吠話」飼養2隻可愛的狗狗，這天主角是一隻西施混貴賓犬「米米」，主人將牠的素顏前後照PO上網，驚人的對比笑翻許多人。媽媽逗趣表示，這兩張是「卸妝前 VS 卸妝後」。

從對比的照片中可見，一邊是米米正在洗澡的樣子，整頭都是泡泡，毛髮也整個緊緊服貼，宛如禿毛狗。另外一張照片是，米米終於吹完頭髮、吹整好造型，整隻狗狗毛變蓬鬆圓潤，連眼睛也變水汪汪，讓人忍不住想摸一把。兩張照片讓人聯想到「卸妝前後」。

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▲米米是小帥哥。



這組照片被分享到臉書社團「有點毛毛的」，引發網友的熱烈討論，米米的飼主也感到非常開心。粉絲朋友紛紛在底下留言，「米米寶貝缷妝前~卸妝後都一樣可愛漂亮」、「這次的美容師真的好厲害喔！把米米的可愛增加翻倍」、「米米還是很帥欸」、「十足的男人味被洗掉了」、「怎麼好像變乖了」、「你家寶貝真可愛」。

▲米米的眼睛很水汪。



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