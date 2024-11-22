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假日顧兒太累！狗哥哥見小孩去上學「房間翻滾慶祝」　監控全錄下

記者林韋辰／採訪報導

喜悅的心情藏不住！台南一隻7歲比熊犬「本丸」超好笑，由於最近媽媽周末不在家，牠與爸爸一起照顧家中小姊妹花。疑似假日照顧小孩太累，本丸隔天（星期一）看到爸爸載著兩姊妹出門上學後，默默在房間「翻滾慶祝」，開心的模樣全被監視器給錄下。

▲假日顧兒太累！狗哥哥見她們去上學「房間翻滾慶祝」　監控全錄下（圖／IG:wan_ma_96提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比熊犬哥哥知道妹妹去上學，開心在房間慶祝。（圖／IG:wan_ma_96提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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透過監視器畫面中可見，爸爸騎著摩托車，載著2位小朋友去上幼兒園。只見躲在房間本丸異常興奮，似乎知道小主人不在家後，整個瘋狂開趴。本丸獨自一狗在床單上滾來滾去，用鼻子磨蹭床單、棉被，並仰躺揮舞四肢，歡樂的表情全寫在臉上。

▲假日顧兒太累！狗哥哥見她們去上學「房間翻滾慶祝」　監控全錄下（圖／IG:wan_ma_96提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本丸：爽啦～終於可以放假了！

本丸的媽媽受訪時笑說，當天爸爸送走女兒後，無意間發現本丸在房間大肆慶祝。「當時擔心爸爸帶妹妹上學會遲到，所以用監視器看一下進度，沒想到意外發現狗狗在房間裡嗨！直接慶祝起來耶～哈哈哈，看來假日帶娃哥哥壓力大。」

▲假日顧兒太累！狗哥哥見她們去上學「房間翻滾慶祝」　監控全錄下（圖／IG:wan_ma_96提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本丸配合妹妹玩各種遊戲，表情都非常哀怨。

本丸媽也提到，爸爸說他們父子的心情是一樣的，照顧妹妹的心情很累。同時本丸是一隻很棒的狗哥哥，會乖乖陪伴妹妹玩耍、玩扮家家酒，而且個性非常溫和，不會亂發脾氣，也從中感受到本丸帶給家裡很大的樂趣與溫暖。

▲假日顧兒太累！狗哥哥見她們去上學「房間翻滾慶祝」　監控全錄下（圖／IG:wan_ma_96提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲睡覺也會被小朋友騷擾。

▲假日顧兒太累！狗哥哥見她們去上學「房間翻滾慶祝」　監控全錄下（圖／IG:wan_ma_96提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本丸當病狗。

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關鍵字： 可愛狗狗比熊犬家庭生活幼兒園監視器

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