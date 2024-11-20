開車遇「婦人遛陸龜」緩慢過馬路　駕駛苦等40秒「回這句」笑翻

▲新北駕駛開車遇到烏龜過馬路。（圖／「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／綜合報導

真的是「龜」速前進！新北市一名駕駛開車前往海山捷運站，準備右轉禮讓行人時，驚見一名老婦人居然在遛烏龜。礙於法規關係，不禮讓行人可罰6000元，因此他遵守規定，乖乖等待行人先過，沒想到烏龜實在走太慢，駕駛原地苦等40多秒，最後綠燈變紅燈，還不好意思地向後方駕駛說「有烏龜，等一下啦」，這句話笑翻許多人，有趣的行車紀錄畫面吸引超多人來看。

「欸，烏龜欸！」透過畫面中可見，一名穿著深藍色衣服的婦人拿著雨傘，悠哉帶著愛龜出來散步，這時駕駛趕緊停車禮讓。只見烏龜慢慢爬在斑馬線上，爬得過程中一度超出範圍，被媽媽用雨傘指引回來。車上的駕駛看傻眼，直呼「天啊，我要不要讓牠啊？我的天啊，我都不知道，牠什麼時候才要過去。」

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▲陸龜努力加快速度過馬路。

最後駕駛充滿耐心地等待行人與動物平安過完馬路，才駕車離去。駕駛表示，不禮讓行人要罰6000，但禮讓了卻變成自己闖紅燈罰2700，崩潰喊「開車族太兩難了」，也笑說「遇到這種事無奈又覺得搞笑。」

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享這段影片，網友看完紛紛笑說，「『有烏龜～等一下啦』，真的烏龜」、「這烏龜走的速度比一些三寶行人快多了」、「那隻烏龜很認真走了XD」、「蠻可愛的XD～但真的困擾」、「哈哈哈超可愛」、「改天來溜蝸牛試試」、「烏龜已經盡量快快跑了，好可愛」。

不過寵物沒有牽繩，飼主可是會被開罰。新北市動保處指出，依據新北市動保自治條例，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應依寵物之體型及種類，使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，以管控寵物行動。該飼主在馬路上無使用箱籠等適當防護措施，將依同法處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。