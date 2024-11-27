小白貓2樓墜落「嘴裂開爆血」無助路邊徘徊　康復後找到溫暖歸宿

▲7個月大的貓貓疑似從樓上摔下來，帶著傷勢在路邊無助徘徊。（圖／新北市動保處提供，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動保處於今年10月中旬接獲土城區民眾鄧小姐通報，一隻疑似從2樓摔落的幼貓急需救援。動保處立即派員前往救援，並將幼貓帶回檢傷。獸醫師黃繼霆檢查後發現，該幼貓口腔內上顎因強烈撞擊裂開，並安排了顯微手術進行縫合並細心照護。經過2周的術後照護，幼貓「PoPo」順利康復，並幸運被有緣人認養，找到了溫暖歸宿。

通報的鄧小姐表示，她在家前發現這隻受傷的幼貓，看到牠無助地在路邊，便馬上通報求救。獸醫師黃繼霆表示，雖然「PoPo」全身無明顯外傷，X光檢查也無骨折，但口鼻出血，口腔檢查發現其上顎因強烈撞擊出現裂傷，隨即安排氧氣治療並觀察一晚，隔天一早進行修補手術。

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動保處表示，幼貓體型較小、口腔狹窄，獸醫師在手術中使用頭戴式醫用放大鏡與顯微手術器械，替小貓精細地縫合裂傷。PoPo經過兩周照護，傷口順利癒合，也在康復後一周，很快地找到新主人，迎來幸福的新生活。

▲由於小貓非常小隻，獸醫戴著醫用放大鏡與顯微手術器械，精細地縫合裂傷。



獸醫師黃繼霆解釋，上顎裂是指口腔上顎出現裂縫，使口腔與鼻腔相通，進食時食物容易流入鼻腔，引發不適、感染，甚至吸入性肺炎。上顎裂可分為先天性和創傷性兩類，後者常因強烈外力撞擊引起，例如被車撞或高處摔落。這隻幼貓明顯是高處摔落所致，雖然上顎裂傷口很長，所幸手術及時進行，讓傷口順利癒合。

▲手術後10天，小貓的傷口恢復良好。



新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，動保處各動物之家獸醫師致力為傷病動物提供細心的醫療照護，讓受傷的犬貓得到妥善照顧與最佳的動物福利。動保處也呼籲大家一起支持認養不棄養，愛牠就要養牠一輩子，使街頭不再有流浪動物，希望毛寶貝們都能找到幸福的家。

▲幼貓被取名「PoPo」，牠順利恢復康復後，也幸運找到溫暖歸宿。