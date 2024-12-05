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彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

記者林韋辰／採訪報導

彰化有一隻右腳斷掉的櫻桃鴨「奶兇」，近日引起網友關注。護生志工簡語錡接獲民眾通報，在鹿港救援到一隻腳受傷的鴨子。可憐的櫻桃鴨大腿與腳根兩處骨折，整個腳蹼軟綿綿、可以晃來晃去，志工簡語錡看了不捨，送醫治療後帶回家安置。

▲彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！（圖／護生志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可憐的鴨鴨被棄養後，腳又骨折流血。（圖／護生志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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護生志工簡語錡表示，這隻鴨鴨右腳有血跡，且完全無力，讓人看了十分心疼。由於牠長得白淨可愛，但性格兇猛，看到人靠近就是一陣猛咬，因此取名為「奶兇」。志工在11月23日帶奶兇去看醫生，沒想到麻醉打了三次，奶兇才勉強暈過去。醫生表示，奶兇之前可能經歷了什麼，才會這麼驚恐警戒。

▲彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！（圖／護生志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶兇之前不知道經歷什麼，對人類超級恐懼。

經檢查，奶兇的右腳大腿骨折，腳跟也有兩處骨折，需要每周回診，療養期至少要半年。簡語錡表示，奶兇大約4個月大，可能是被做完法事後丟棄的鴨子，也推測牠可能遭受流浪狗攻擊，導致腳掌搖搖晃晃。等奶兇康復後，志工計劃將牠送到屏東盧姐姐護生園，讓牠得到更好的照顧。

▲彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！（圖／護生志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲腳腳包紮。

護生志工簡語錡表示，若有雞鴨鵝需要幫助，可以尋求她們的協助，不要隨便棄養。「像奶兇這樣的鴨子，在外面被流浪狗咬傷，不僅大腿骨折，連腳跟也斷了，未來的生活將會非常困難。」

▲彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！（圖／護生志工提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶兇見人靠近就咬，把志工的腿跟手咬傷。

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關鍵字： 彰化櫻桃鴨志工救援護生流浪狗法事

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