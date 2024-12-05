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虎斑貓「眼角膜潰爛」腫一包　手術救回視力！變親人也幸運找到家

虎斑貓「眼角膜潰爛」腫一包　手術救回視力！變親人也幸運找到家（圖／新北市動保處提供）

▲虎斑貓眼角膜潰爛，整個腫起來。（圖／新北市動保處提供）

記者林韋辰／綜合報導

新北市動物處近日接獲通報，有隻左眼角膜受傷潰瘍的虎斑幼貓需要救援。獸醫師團隊經過緊急手術和悉心照護，成功讓這隻幼貓康復。小貓從原本警戒狀態，經過親訓後，變得和人類越來越好，甚至喜歡互動玩遊戲，更幸運的是，貓貓最後也順利找到認養人，展開新生活。

動保處表示，當虎斑幼貓被發現時，左眼傷勢嚴重，眼角膜潰瘍已影響健康，立即安排專業獸醫師團隊診斷評估，決定進行緊急手術以挽救其眼睛功能。在術後恢復期間，動保員和志工全力提供照護，包括每日傷口清理與健康監控。一開始小貓很緊張、超怕人，後來訓練後，漸漸變親人、愛跟人類玩耍，眼睛也逐漸恢復視力，生活變正常。

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虎斑貓「眼角膜潰爛」腫一包　手術救回視力！變親人也幸運找到家（圖／新北市動保處提供）

▲小貓左眼傷勢嚴重。

等到貓貓穩定康復一段時間後，牠終於找到一個充滿愛心與責任感的新家。新飼主吳先生表示，很高興能成為牠的新家人，會好好愛護牠，讓牠過上幸福快樂的生活。

虎斑貓「眼角膜潰爛」腫一包　手術救回視力！變親人也幸運找到家（圖／新北市動保處提供）

▲貓貓恢復健康也找到新主人疼愛。

手術獸醫師李建沛表示，貓咪角膜受傷原因很多，最常見為皰疹病毒感染引起，可能導致貓呼吸道感染，鼻腔眼睛充滿黏液分泌物，甚至角膜潰瘍，對幼貓來說可能非常嚴重且可能致命，飼主應注意及早治療並定期帶家中寵物施打疫苗。

虎斑貓「眼角膜潰爛」腫一包　手術救回視力！變親人也幸運找到家（圖／新北市動保處提供）

▲獸醫表示，貓咪角膜受傷原因很多，最常見為皰疹病毒感染引起。

新北市動保處表示，新北市是友善動物城市，民眾發現有動物需要救援，可撥打新北市政府動保處24小時動物救援專線29596353，通知動保處派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難。這次的小貓救援行動讓一個生命有了嶄新的未來，動保處將持續努力，為新北市的動物福祉貢獻更多力量。

虎斑貓「眼角膜潰爛」腫一包　手術救回視力！變親人也幸運找到家（圖／新北市動保處提供）

▲小貓眼睛逐漸康復。

關鍵字： 動物救援幼貓康復新北市動保處虎斑幼貓

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