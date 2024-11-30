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新北毛寶貝耶誕趴登場「素還真與萌犬同台飆戲」　辦寵物卡享好康

新北毛寶貝耶誕趴登場「素還真與萌犬同台飆戲」　辦寵物卡享好康（圖／新北動保處提供）

▲寵物挑戰闖關遊戲，飼主在旁邊激動又叫又跳。（圖／新北動保處提供）

記者林韋辰／綜合報導

新北市動物處今（30日）在板橋車站站前廣場舉辦「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，市長侯友宜與霹靂布袋戲素還真共同為活動揭開序幕。侯市長表示，此次活動魔幻開場，並推出「飼養寵物認證數位卡」，讓飼養寵物更加便捷，呼籲大家一起響應認養，寵愛毛寶貝。

動保處在本次活動推出「飼養寵物認證數位卡」，結合「我的新北市APP」，只需透過實名認證，飼主即可使用手機擁有數位卡。動保處指出，出示畫面即可享有專屬卡友優惠，包含每年施打狂犬病疫苗、晶片植入及寵物登記皆免費，另外也提供犬貓往生屍體免費火化處理及樹葬、家犬貓絕育補助等服務。

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新北毛寶貝耶誕趴登場「素還真與萌犬同台飆戲」　辦寵物卡享好康（圖／新北動保處提供）

▲現場聚集許多毛小孩，主人幫愛犬精心打扮一番。（圖／新北動保處提供）

活動現場舞台「魔幻趴踢SHOW」結合布袋戲的演出，傳奇男主角素還真與毛寶貝同台演出，吸引眾多觀眾。防檢局基隆分局領犬員帶著檢疫犬熱鬧開場，新北市警犬隊緊接著登場，表演看家本領，英勇帥氣檢疫犬透過嗅聞偵查找到非法走私肉製品，贏得觀眾熱烈掌聲。

新北毛寶貝耶誕趴登場「素還真與萌犬同台飆戲」　辦寵物卡享好康（圖／新北動保處提供）

▲來自台北市陪伴犬協會的狗狗叫做「摩卡」，牠超級乖巧配合人類演出。（圖／新北動保處提供）

「魔幻毛寶貝守護健康區」聚集許多飼主排隊，新北市獸醫院專業醫療進駐8位獸醫師，分為5大科別，提供包括內科、皮膚、心臟、肝膽胃腸、內分泌科等義診服務。「魔幻毛寶貝市集」也湧入大量人潮，許多飼主提前為毛寶貝挑選專屬聖誕禮物，寵物義剪更是反應熱烈，飼主不用到寵物店即可幫毛小孩免費完成造型美容。

新北毛寶貝耶誕趴登場「素還真與萌犬同台飆戲」　辦寵物卡享好康（圖／新北動保處提供）

▲現場進駐獸醫師義診，幫寵物檢查身體狀況。（圖／新北動保處提供）

動保處表示，「魔幻毛寶貝玩樂區」有鐶銶警犬學校設計賽道，供飼主與毛寶貝挑戰闖關遊戲，熱鬧的校園犬運動會之後還有毛寶貝趣味障礙賽。很多飼主沿途在賽道旁使用零食及玩具，拼命引導萌寵努力穿越賽道上輪胎及橫桿，有的一馬當先速度超群，有的甚至還往回走，逗得飼主和圍觀的人好氣又好笑。

新北市動保處表示，每年在新北歡樂耶誕城期間舉辦的毛寶貝幸福耶誕趴讓飼主可以帶著毛寶貝齊聚公園綠地，一起交流飼養經驗度過美好耶誕周末假期，期望透過活動讓大家對寵物飼養更有責任心，為寵物作好預防注射，也鼓勵多多認養動物之家犬貓，「終養、不棄養」一同創造一個更加愛護動物的城市環境。

新北毛寶貝耶誕趴登場「素還真與萌犬同台飆戲」　辦寵物卡享好康（圖／新北動保處提供）

▲侯友宜與現場黑狗互動，也呼籲大家「終養不棄養」。（圖／新北動保處提供）

關鍵字： 耶誕趴寵物飼養新北市動保處數位卡布袋戲素還真寵物不棄養終養侯友宜

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